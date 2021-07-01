Ціна бензину продовжує зростати: яка вартість пального на різних АЗС
1 липня 2021 , 16:59Читать новость на русском
Джерело:"РБК–Україна"
Ціна палива в Україні зросла станом на 1 липня 2021 року проти попереднього торгового дня. Вартість газу та бензину зросла на 1 копійку.
Вартість пального в Україні
Про подальше зростання цін на пальне видання пише з посиланням на інформацію "Консалтингової групи А-95".
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Середні роздрібні ціни на бензин 1 липня становлять:
- бензин А-95 коштує 29,75 гривні за літр;
- бензин А-92 – 28,79 гривні за літр;
- дизельне паливо – 28,22 гривні за літр;
- автогаз – 15,37 гривні за літр.
Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні / Скриншот зі сайту "РБК-Україна"
Державне регулювання роздрібних цін на пальне
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо.
- Кабінет Міністрів своєю постановою визначив максимальну роздрібну націнку в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.
- Відповідно до останніх розрахунків, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,84 гривні за літр, дизелю – 29,23 гривні за літр.