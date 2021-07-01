Вартість пального в Україні

Про подальше зростання цін на пальне видання пише з посиланням на інформацію "Консалтингової групи А-95".

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Середні роздрібні ціни на бензин 1 липня становлять:

  • бензин А-95 коштує 29,75 гривні за літр;
  • бензин А-92 – 28,79 гривні за літр;
  • дизельне паливо – 28,22 гривні за літр;
  • автогаз – 15,37 гривні за літр.

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні / Скриншот зі сайту "РБК-Україна"

Державне регулювання роздрібних цін на пальне

  • З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо.
  • Кабінет Міністрів своєю постановою визначив максимальну роздрібну націнку в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.
  • Відповідно до останніх розрахунків, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,84 гривні за літр, дизелю – 29,23 гривні за літр. 