Вартість пального в Україні

Про подальше зростання цін на пальне видання пише з посиланням на інформацію "Консалтингової групи А-95".

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Середні роздрібні ціни на бензин 1 липня становлять:

бензин А-95 коштує 29,75 гривні за літр;

бензин А-92 – 28,79 гривні за літр;

дизельне паливо – 28,22 гривні за літр;

автогаз – 15,37 гривні за літр.

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні / Скриншот зі сайту "РБК-Україна"

Державне регулювання роздрібних цін на пальне