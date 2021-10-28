Ціна бензину продовжує рости: яка вартість пального на АЗС
28 жовтня 2021 , 16:24Читать новость на русском
Джерело:enkorr.ua
Роздрібні ціни пального зросли в межах 1 гривні за літр за два дні (27 – 28 жовтня). Як змінилась вартість пального на різних АЗС, розповідаємо далі.
Ціна пального на АЗС
На станціях "Кворум" усі види палива подорожчали на 0,6 гривні за літр.
- Ціна на А-95 збільшилася до 31,85 гривні за літр.
- А-92 – до 30,55 гривні за літр.
- На ДП – до 30,45 гривні за літр.
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У мережі "Авантаж 7" на 0,5 гривні за літр зросли ціни на бензин:
- А-95 подорожчав до 30,45 гривні за літр,
- А-92 – до 29,45 гривні за літр.
Державне регулювання цін
- Міністерство економіки України 22 жовтня оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 28,20 гривні за літр, а ДП – 25,07 гривні за літр, на підставі яких обчислюється гранична ціна реалізації палива на АЗС.
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Розрахунки здійснює НАК "Нафтогаз України" й тричі на місяць подає дані Міністерству економіки.
- Кабмін встановив максимальну роздрібну націнку. Вона становить 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.