Ціна пального на АЗС 5 липня
Середня роздрібна ціна літра пального на різних АЗС, як передає "Мінфін", виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 – 50,61 гривні;
- Бензин А-92 – 50,30 гривні;
- Дизельне паливо – 56,49 гривні;
- Автогаз – 37,78 гривні.
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Ситуація на ринку пального
Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів, що ситуація на ринку пального в Україні покращилась, однак щоб більше не виникало дефіциту на АЗС, потрібно продовжувати збільшувати обсяги імпорту.
На думку експерта основним кроком, який дозволив "розрядити" ситуацію на ринку пального в Україні стало скасування державного регулювання цін. Також він зауважив, що попереду Україну чекають пікові місяці за обсягом споживання пального – серпень – вересень. Тож розслаблятись зарано.
Черги на АЗС зникають
Нагадаємо, що ще наприкінці червня експерти розповідали, що дефіцит пального на АЗС зникає, а відповідно й черги. Разом з тим голова комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус попереджав, що в Києві та у східній частині країни ще бувають черги. Однак процес по насиченню українського ринку нафтопродуктами вже розпочато й в липні ситуація вже може бути нормалізована.
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