Українські АЗС підняли вартість бензину та дизельного пального протягом вихідних – з 6 по 11 січня. Так, пальне здорожчало від мінімальних 8 до максимальних 84 копійок за літр.

Як зросла вартість бензину та дизельного пального на різних українських АЗС – читайте на 24 каналі. Свіжий моніторинг провели в Enkorr.

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"Татнєфть-АЗС-Україна"

Всі види пального на автозаправках Marshal подорожчали від 84 до 96 копійок за літр.

Бензин марки А-92 подорожчав до 22,74 гривні за літр;

А-95 – до 23,88 гривні за літр;

дизпаливо – до 23,52 гривні за літр.

KLO

Всі види пального на автозаправках KLO подорожчали від 40 до 50 копійок за літр.

Бензин марки А-92 подорожчав на 50 копійок за літр;

А-95 – до 27,39 гривні за літр;

дизпаливо – до 25,79 гривні за літр.

Marshal

Всі види пального на автозаправках Marshal подорожчали на 30 копійок за літр.

Бензин марки А-92 подорожчав до 22 гривень за літр;

А-95 – до 23 гривень за літр;

дизпаливо – до 21 гривні за літр.

UPG

На автозаправках UPG тільки дизпаливо здорожчало на 30 копійок за літр.

Бензин марки А-92 коштує 24,1 гривні за літр;

А-95 – 25,1 гривень за літр;

дизпаливо – 13,4 гривні за літр.

"Укргазвидобування"

На автозаправках "Укргазвидобування" бензин здорожчав на 20 копійок за літр.

Бензин марки А-92 подорожчав до 23,7 гривні за літр;

А-95 – до 24,7 гривні за літр;

дизпаливо – до 23,5 гривні за літр.

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"БРСМ-Нафта"

На автозаправках "БРСМ-Нафта" тільки дизпаливо здорожчало на 24 копійки.

Бензин марки А-92 коштує 22,77 гривні за літр;

А-95 – 23,77 гривні за літр;

дизпаливо – 22,27 гривні за літр.

Mango

Всі види пального на автозаправках Mango здорожчали на 10 копійок.

Бензин марки А-92 коштує 22,69 гривні за літр;

А-95 – 23,69 гривні за літр;

дизпаливо – 22,29 гривні за літр.

Motto

На автозаправках Motto тільки дизпаливо здорожчало на 15 копійок.

Бензин марки А-92 коштує 22,5 гривні за літр;

А-95 – 23,5 гривні за літр;

дизпаливо – 22,23 гривні за літр.

OKKO

На автозаправках OKKO ціни на пальне не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 27,99 гривні за літр;

А-95 – 28,99 гривні за літр;

дизпаливо – 27,99 гривні за літр.

WOG

На автозаправках WOG ціни на пальне не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 27,99 гривні за літр;

А-95 – 28,99 гривні за літр;

дизпаливо – 27,99 гривні за літр.

"Авіас"

На автозаправках "Авіас" ціни на пальне не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літр;

А-95 – 22,95 гривні за літр;

дизпаливо – 23 гривні за літр.

"Укрнафта"

На автозаправках "Укрнафта" ціни на пальне не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 22 гривні за літр;

А-95 – 23 гривні за літр;

дизпаливо – 23 гривні за літр.

AMIC

На автозаправках AMIC ціни на пальне не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 25,94 гривні за літр;

А-95 – 26,94 гривні за літр;

дизпаливо – 25,91 гривні за літр.

Shell

На автозаправках Shell ціни на пальне не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 25,79 гривні за літр;

А-95 – 27,45 гривні за літр;

дизпаливо – 26,54 гривні за літр.

Socar

На автозаправках Socar ціни на пальне не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 28,48 гривні за літр;

А-95 – 29,48 гривні за літр;

дизпаливо – 28,98 гривні за літр.

Glusco

На автозаправках Glusco ціни на пальне не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 24,75 гривні за літр;

А-95 – 26,75 гривні за літр;

дизпаливо – 25,75 гривні за літр.

"Автотранс"

На автозаправках "Автотранс" ціни на пальне не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 24,98 гривні за літр;

А-95 – 25,98 гривні за літр;

дизпаливо – 24,48 гривні за літр.

"Паралель"

На автозаправках "Паралель" ціни на пальне не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 27,58 гривні за літр;

А-95 – 28,58 гривні за літр;

дизпаливо – 27,58 гривні за літр.

Chipo

На автозаправках Chipo ціни на пальне не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 23,86 гривні за літр;

А-95 – 24,86 гривні за літр;

дизпаливо – 23,12 гривні за літр.

"Авантаж 7"

На автозаправках "Авантаж 7" ціни на пальне не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 22,45 гривні за літр;

А-95 – 23,45 гривні за літр;

дизпаливо – 21,85 гривні за літр.

SUN OIL

На автозаправках SUN OIL ціни на пальне не змінилися.