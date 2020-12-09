В Україні зросли ціни на пальне 9 грудня: яка його вартість на АЗС
Українські АЗС підняли вартість бензину та дизельного пального 9 грудня. Так, пальне за день здорожчало від мінімальних 2 до максимальних 99 копійок за літру.
Як зросла вартість бензину та дизельного пального на різних українських АЗС – читайте на 24 каналі. Свіжий моніторинг провели в Enkorr.
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Socar
Всі види пального на автозаправках Socar подорожчали на 99 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 27,98 гривні за літру;
- А-95 – до 28,98 гривні за літру;
- дизпаливо – до 27,98 гривні за літру.
"Укр-Петроль"
Всі види пального на автозаправках "Укр-Петроль" подорожчали на 50 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 22,3 гривні за літру;
- А-95 – до 22,8 гривні за літру;
- дизпаливо – до 22,8 гривні за літру.
Shell
Всі види пального на автозаправках Shell подорожчали від 30 до 40 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 24,44 гривні за літру;
- А-95 – до 26,51 гривні за літру;
- дизпаливо – до 24,96 гривні за літру.
"Кворум"
Всі види пального на автозаправках "Кворум" подорожчали на 35 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 23,85 гривні за літру;
- А-95 – до 24,75 гривні за літру;
- дизпаливо – до 23,75 гривні за літру.
"Фактор"
На автозаправках "Фактор" подорожчало тільки дизпаливо – на 20 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 коштує 21,8 гривні за літру;
- А-95 – 22,8 гривні за літру;
- дизпаливо – 20,3 гривні за літру.
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Mango
На автозаправках Mango подорожчало тільки дизпаливо – на 20 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 коштує 21,99 гривні за літру;
- А-95 – 22,99 гривні за літру;
- дизпаливо – 21,19 гривні за літру.
Motto
На автозаправках Motto пальне подорожчало від 3 до 7 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 коштує 21,86 гривні за літру;
- А-95 – 22,86 гривні за літру;
- дизпаливо – 21,03 гривні за літру.
OKKO
Ціни на пальне на автозаправках OKKO не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 26,99 гривні за літру;
- А-95 – 27,99 гривні за літру;
- дизпаливо – 26,99 гривні за літру.
WOG
Ціни на пальне на автозаправках WOG не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 26,99 гривні за літру;
- А-95 – 27,99 гривні за літру;
- дизпаливо – 26,99 гривні за літру.
"Авіас"
Ціни на пальне на автозаправках "Авіас" не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;
- А-95 – 22,95 гривні за літру;
- дизпаливо – 23 гривні за літру.
"Укрнфта"
Ціни на пальне на автозаправках "Укрнфта" не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 22 гривні за літру;
- А-95 – 23 гривні за літру;
- дизпаливо – 23 гривні за літру.
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AMIC
Ціни на пальне на автозаправках AMIC не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 24,82 гривні за літру;
- А-95 – 25,82 гривні за літру;
- дизпаливо – 24,55 гривні за літру.
"БРСМ-Нафта"
Ціни на пальне на автозаправках "БРСМ-Нафта" не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 22,29 гривні за літру;
- А-95 – 23,29 гривні за літру;
- дизпаливо – 20,99 гривні за літру.
Glusco
Ціни на пальне на автозаправках Glusco не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 23,55 гривні за літру;
- А-95 – 25,55 гривні за літру;
- дизпаливо – 24,55 гривні за літру.
KLO
Ціни на пальне на автозаправках KLO не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 24,99 гривні за літру;
- А-95 – 25,99 гривні за літру;
- дизпаливо – 24,69 гривні за літру.
"Автотранс"
Ціни на пальне на автозаправках "Автотранс" не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 24,48 гривні за літру;
- А-95 – 25,48 гривні за літру;
- дизпаливо – 23,98 гривні за літру.
UPG
Ціни на пальне на автозаправках UPG не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 23,6 гривні за літру;
- А-95 – 24,6 гривні за літру;
- дизпаливо – 22,6 гривні за літру.
"Паралель"
Ціни на пальне на автозаправках "Паралель" не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 26,32 гривні за літру;
- А-95 – 27,32 гривні за літру;
- дизпаливо – 26,32 гривні за літру.
BVS
Ціни на пальне на автозаправках BVS не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 23,59 гривні за літру;
- А-95 – 24,69 гривні за літру;
- дизпаливо – 23,39 гривні за літру.
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Chipo
Ціни на пальне на автозаправках Chipo не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 23,04 гривні за літру;
- А-95 – 24,04 гривні за літру;
- дизпаливо – 22,5 гривні за літру.
"Авантаж 7"
Ціни на пальне на автозаправках "Авантаж 7" не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;
- А-95 – 22,95 гривні за літру;
- дизпаливо – 21,02 гривні за літру.
SUN OIL
Ціни на пальне на автозаправках SUN OIL не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 21,78 гривні за літру;
- А-95 – 22,78 гривні за літру;
- дизпаливо – 21,96 гривні за літру.
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