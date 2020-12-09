Українські АЗС підняли вартість бензину та дизельного пального 9 грудня. Так, пальне за день здорожчало від мінімальних 2 до максимальних 99 копійок за літру.

Як зросла вартість бензину та дизельного пального на різних українських АЗС – читайте на 24 каналі. Свіжий моніторинг провели в Enkorr.

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Socar

Всі види пального на автозаправках Socar подорожчали на 99 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 27,98 гривні за літру;

А-95 – до 28,98 гривні за літру;

дизпаливо – до 27,98 гривні за літру.

"Укр-Петроль"

Всі види пального на автозаправках "Укр-Петроль" подорожчали на 50 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 22,3 гривні за літру;

А-95 – до 22,8 гривні за літру;

дизпаливо – до 22,8 гривні за літру.

Shell

Всі види пального на автозаправках Shell подорожчали від 30 до 40 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 24,44 гривні за літру;

А-95 – до 26,51 гривні за літру;

дизпаливо – до 24,96 гривні за літру.

"Кворум"

Всі види пального на автозаправках "Кворум" подорожчали на 35 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 23,85 гривні за літру;

А-95 – до 24,75 гривні за літру;

дизпаливо – до 23,75 гривні за літру.

"Фактор"

На автозаправках "Фактор" подорожчало тільки дизпаливо – на 20 копійок за літру.

Бензин марки А-92 коштує 21,8 гривні за літру;

А-95 – 22,8 гривні за літру;

дизпаливо – 20,3 гривні за літру.

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Mango

На автозаправках Mango подорожчало тільки дизпаливо – на 20 копійок за літру.

Бензин марки А-92 коштує 21,99 гривні за літру;

А-95 – 22,99 гривні за літру;

дизпаливо – 21,19 гривні за літру.

Motto

На автозаправках Motto пальне подорожчало від 3 до 7 копійок за літру.

Бензин марки А-92 коштує 21,86 гривні за літру;

А-95 – 22,86 гривні за літру;

дизпаливо – 21,03 гривні за літру.

OKKO

Ціни на пальне на автозаправках OKKO не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 26,99 гривні за літру;

А-95 – 27,99 гривні за літру;

дизпаливо – 26,99 гривні за літру.

WOG

Ціни на пальне на автозаправках WOG не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 26,99 гривні за літру;

А-95 – 27,99 гривні за літру;

дизпаливо – 26,99 гривні за літру.

"Авіас"

Ціни на пальне на автозаправках "Авіас" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;

А-95 – 22,95 гривні за літру;

дизпаливо – 23 гривні за літру.

"Укрнфта"

Ціни на пальне на автозаправках "Укрнфта" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 22 гривні за літру;

А-95 – 23 гривні за літру;

дизпаливо – 23 гривні за літру.

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AMIC

Ціни на пальне на автозаправках AMIC не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 24,82 гривні за літру;

А-95 – 25,82 гривні за літру;

дизпаливо – 24,55 гривні за літру.

"БРСМ-Нафта"

Ціни на пальне на автозаправках "БРСМ-Нафта" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 22,29 гривні за літру;

А-95 – 23,29 гривні за літру;

дизпаливо – 20,99 гривні за літру.

Glusco

Ціни на пальне на автозаправках Glusco не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 23,55 гривні за літру;

А-95 – 25,55 гривні за літру;

дизпаливо – 24,55 гривні за літру.

KLO

Ціни на пальне на автозаправках KLO не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 24,99 гривні за літру;

А-95 – 25,99 гривні за літру;

дизпаливо – 24,69 гривні за літру.

"Автотранс"

Ціни на пальне на автозаправках "Автотранс" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 24,48 гривні за літру;

А-95 – 25,48 гривні за літру;

дизпаливо – 23,98 гривні за літру.

UPG

Ціни на пальне на автозаправках UPG не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 23,6 гривні за літру;

А-95 – 24,6 гривні за літру;

дизпаливо – 22,6 гривні за літру.

"Паралель"

Ціни на пальне на автозаправках "Паралель" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 26,32 гривні за літру;

А-95 – 27,32 гривні за літру;

дизпаливо – 26,32 гривні за літру.

BVS

Ціни на пальне на автозаправках BVS не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 23,59 гривні за літру;

А-95 – 24,69 гривні за літру;

дизпаливо – 23,39 гривні за літру.

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Chipo

Ціни на пальне на автозаправках Chipo не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 23,04 гривні за літру;

А-95 – 24,04 гривні за літру;

дизпаливо – 22,5 гривні за літру.

"Авантаж 7"

Ціни на пальне на автозаправках "Авантаж 7" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;

А-95 – 22,95 гривні за літру;

дизпаливо – 21,02 гривні за літру.

SUN OIL

Ціни на пальне на автозаправках SUN OIL не змінилися.