Українські АЗС підняли вартість бензину та дизельного пального 3 грудня. Так, пальне здорожчало від 10 до 50 копійок за літру.

Яка зараз вартість бензину та дизельного пального на різних українських АЗС – читайте на 24 каналі. Свіжий моніторинг провели в Enkorr.

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"Паралель"

Усі види пального на автозаправках "Паралель" подорожчали на 50 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 26,08 гривні за літру;

А-95 – до 27,07 гривні за літру;

дизпаливо – до 26,08 гривні за літру.

Route 20

Усі види пального на автозаправках Route 20 подорожчали на 50 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 23,4 гривні за літру;

А-95 – до 24,4 гривні за літру;

дизпаливо – до 23,4 гривні за літру.

SUN OIL

Усі види пального на автозаправках SUN OIL подорожчали на 10 – 43 копійки за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 21,78 гривні за літру;

А-95 – до 22,78 гривні за літру;

дизпаливо – до 21,96 гривні за літру.

Luxwen

Усі види пального на автозаправках Luxwen подорожчали на 40 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 23,19 гривні за літру;

А-95 – до 23,69 гривні за літру;

дизпаливо – до 24,19 гривні за літру.

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"Фактор"

Усі види пального на автозаправках "Фактор" подорожчали на 30 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 21,8 гривні за літру;

А-95 – до 22,8 гривні за літру;

дизпаливо – до 19,7 гривні за літру.

OKKO

Ціни на пальне на автозаправках OKKO не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 26,49 гривні за літру;

А-95 – 27,49 гривні за літру;

дизпаливо – 26,49 гривні за літру.

WOG

Ціни на пальне на автозаправках WOG не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 26,49 гривні за літру;

А-95 – 27,49 гривні за літру;

дизпаливо – 26,49 гривні за літру.

"Авіас"

Ціни на пальне на автозаправках "Авіас" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;

А-95 – 22,95 гривні за літру;

дизпаливо – 23 гривні за літру.

"Укрнафта"

Ціни на пальне на автозаправках "Укрнафта" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 22 гривні за літру;

А-95 – 23 гривні за літру;

дизпаливо – 23 гривні за літру.

AMIC

Ціни на пальне на автозаправках AMIC не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 24,46 гривні за літру;

А-95 – 25,46 гривні за літру;

дизпаливо – 23,86 гривні за літру.

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Shell

Ціни на пальне на автозаправках Shell не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 23,94 гривні за літру;

А-95 – 26,01 гривні за літру;

дизпаливо – 24,36 гривні за літру.

Socar

Ціни на пальне на автозаправках Socar не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 26,99 гривні за літру;

А-95 – 27,99 гривні за літру;

дизпаливо – 26,99 гривні за літру.

"БРСМ-Нафта"

Ціни на пальне на автозаправках "БРСМ-Нафта" майже не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 22,29 гривні за літру;

А-95 – 23,29 гривні за літру;

дизпаливо – здорожчало на 3 копійки – 20,38 гривні за літру.

Glusco

Ціни на пальне на автозаправках Glusco не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 23,15 гривні за літру;

А-95 – 25,15 гривні за літру;

дизпаливо – 24,15 гривні за літру.

KLO

Ціни на пальне на автозаправках KLO не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 24,49 гривні за літру;

А-95 – 25,49 гривні за літру;

дизпаливо – 24,19 гривні за літру.

"Автотранс"

Ціни на пальне на автозаправках "Автотранс" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 23,98 гривні за літру;

А-95 – 24,98 гривні за літру;

дизпаливо – 23,48 гривні за літру.

UPG

Ціни на пальне на автозаправках UPG не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 23,4 гривні за літру;

А-95 – 24,4 гривні за літру;

дизпаливо – 22,4 гривні за літру.

BVS

Ціни на пальне на автозаправках BVS не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 23,29 гривні за літру;

А-95 – 24,29 гривні за літру;

дизпаливо – 23,09 гривні за літру.

Chipo

Ціни на пальне на автозаправках Chipo не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 22,74 гривні за літру;

А-95 – 23,74 гривні за літру;

дизпаливо – 22,2 гривні за літру.

"Авантаж 7"

Ціни на пальне на автозаправках "Авантаж 7" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;

А-95 – 22,95 гривні за літру;

дизпаливо – 21,02 гривні за літру.

Mango

Ціни на пальне на автозаправках Mango не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 21,89 гривні за літру;

А-95 – 22,89 гривні за літру;

дизпаливо – 20,59 гривні за літру.

Motto

Ціни на пальне на автозаправках Mango майже не змінилися.