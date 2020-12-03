В Україні зросли ціни на пальне 3 грудня: яка його вартість на АЗС
Українські АЗС підняли вартість бензину та дизельного пального 3 грудня. Так, пальне здорожчало від 10 до 50 копійок за літру.
Яка зараз вартість бензину та дизельного пального на різних українських АЗС – читайте на 24 каналі. Свіжий моніторинг провели в Enkorr.
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"Паралель"
Усі види пального на автозаправках "Паралель" подорожчали на 50 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 26,08 гривні за літру;
- А-95 – до 27,07 гривні за літру;
- дизпаливо – до 26,08 гривні за літру.
Route 20
Усі види пального на автозаправках Route 20 подорожчали на 50 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 23,4 гривні за літру;
- А-95 – до 24,4 гривні за літру;
- дизпаливо – до 23,4 гривні за літру.
SUN OIL
Усі види пального на автозаправках SUN OIL подорожчали на 10 – 43 копійки за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 21,78 гривні за літру;
- А-95 – до 22,78 гривні за літру;
- дизпаливо – до 21,96 гривні за літру.
Luxwen
Усі види пального на автозаправках Luxwen подорожчали на 40 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 23,19 гривні за літру;
- А-95 – до 23,69 гривні за літру;
- дизпаливо – до 24,19 гривні за літру.
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"Фактор"
Усі види пального на автозаправках "Фактор" подорожчали на 30 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 21,8 гривні за літру;
- А-95 – до 22,8 гривні за літру;
- дизпаливо – до 19,7 гривні за літру.
OKKO
Ціни на пальне на автозаправках OKKO не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 26,49 гривні за літру;
- А-95 – 27,49 гривні за літру;
- дизпаливо – 26,49 гривні за літру.
WOG
Ціни на пальне на автозаправках WOG не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 26,49 гривні за літру;
- А-95 – 27,49 гривні за літру;
- дизпаливо – 26,49 гривні за літру.
"Авіас"
Ціни на пальне на автозаправках "Авіас" не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;
- А-95 – 22,95 гривні за літру;
- дизпаливо – 23 гривні за літру.
"Укрнафта"
Ціни на пальне на автозаправках "Укрнафта" не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 22 гривні за літру;
- А-95 – 23 гривні за літру;
- дизпаливо – 23 гривні за літру.
AMIC
Ціни на пальне на автозаправках AMIC не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 24,46 гривні за літру;
- А-95 – 25,46 гривні за літру;
- дизпаливо – 23,86 гривні за літру.
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Shell
Ціни на пальне на автозаправках Shell не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 23,94 гривні за літру;
- А-95 – 26,01 гривні за літру;
- дизпаливо – 24,36 гривні за літру.
Socar
Ціни на пальне на автозаправках Socar не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 26,99 гривні за літру;
- А-95 – 27,99 гривні за літру;
- дизпаливо – 26,99 гривні за літру.
"БРСМ-Нафта"
Ціни на пальне на автозаправках "БРСМ-Нафта" майже не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 22,29 гривні за літру;
- А-95 – 23,29 гривні за літру;
- дизпаливо – здорожчало на 3 копійки – 20,38 гривні за літру.
Glusco
Ціни на пальне на автозаправках Glusco не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 23,15 гривні за літру;
- А-95 – 25,15 гривні за літру;
- дизпаливо – 24,15 гривні за літру.
KLO
Ціни на пальне на автозаправках KLO не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 24,49 гривні за літру;
- А-95 – 25,49 гривні за літру;
- дизпаливо – 24,19 гривні за літру.
"Автотранс"
Ціни на пальне на автозаправках "Автотранс" не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 23,98 гривні за літру;
- А-95 – 24,98 гривні за літру;
- дизпаливо – 23,48 гривні за літру.
UPG
Ціни на пальне на автозаправках UPG не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 23,4 гривні за літру;
- А-95 – 24,4 гривні за літру;
- дизпаливо – 22,4 гривні за літру.
BVS
Ціни на пальне на автозаправках BVS не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 23,29 гривні за літру;
- А-95 – 24,29 гривні за літру;
- дизпаливо – 23,09 гривні за літру.
Chipo
Ціни на пальне на автозаправках Chipo не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 22,74 гривні за літру;
- А-95 – 23,74 гривні за літру;
- дизпаливо – 22,2 гривні за літру.
"Авантаж 7"
Ціни на пальне на автозаправках "Авантаж 7" не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;
- А-95 – 22,95 гривні за літру;
- дизпаливо – 21,02 гривні за літру.
Mango
Ціни на пальне на автозаправках Mango не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 21,89 гривні за літру;
- А-95 – 22,89 гривні за літру;
- дизпаливо – 20,59 гривні за літру.
Motto
Ціни на пальне на автозаправках Mango майже не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 21,68 гривні за літру;
- А-95 – 22,75 гривні за літру;
- дизпаливо – здорожчало на 10 копійок – до 20,65 гривні за літру.
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