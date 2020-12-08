В Україні зросли ціни на пальне 8 грудня: яка його вартість на АЗС
Українські АЗС підняли вартість бензину та дизельного пального 8 грудня. Так, пальне за день здорожчало від мінімальних 3 до максимальних 50 копійок за літру.
Як зросла вартість бензину та дизельного пального на різних українських АЗС – читайте на 24 каналі. Свіжий моніторинг провели в Enkorr.
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OKKO
Майже всі види пального на автозаправках OKKO подорожчали на 50 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 26,99 гривні за літру;
- А-95 – до 27,99 гривні за літру;
- дизпаливо – 26,99 гривні за літру.
"Овіс"
Всі види пального на автозаправках "Овіс" подорожчали на 50 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 22,92 гривні за літру;
- А-95 – до 23,8 гривні за літру;
- дизпаливо – до 22,1 гривні за літру.
Glusco
Всі види пального на автозаправках Glusco подорожчали на 40 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 23,55 гривні за літру;
- А-95 – до 25,55 гривні за літру;
- дизпаливо – до 24,55 гривні за літру.
BVS
Всі види пального на автозаправках BVS подорожчали від 30 до 40 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 23,59 гривні за літру;
- А-95 – до 24,69 гривні за літру;
- дизпаливо – до 23,39 гривні за літру.
AMIC
Всі види пального на автозаправках AMIC подорожчали на 34 – 36 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 24,82 гривні за літру;
- А-95 – до 25,82 гривні за літру;
- дизпаливо – до 24,55 гривні за літру.
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Chipo
Всі види пального на автозаправках Chipo подорожчали на 30 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 23,04 гривні за літру;
- А-95 – до 24,04 гривні за літру;
- дизпаливо – до 22,5 гривні за літру.
"Автотранс"
Всі види пального на автозаправках "Автотранс" подорожчали на 20 – 30 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 24,48 гривні за літру;
- А-95 – до 25,48 гривні за літру;
- дизпаливо – до 23,98 гривні за літру.
KLO
Всі види пального на автозаправках KLO подорожчали на 20 – 30 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 24,99 гривні за літру;
- А-95 – до 25,99 гривні за літру;
- дизпаливо – до 24,69 гривні за літру.
"Паралель"
Всі види пального на автозаправках "Паралель" подорожчали на 24 копійки за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 26,32 гривні за літру;
- А-95 – до 27,32 гривні за літру;
- дизпаливо – до 26,32 гривні за літру.
Shell
Всі види пального на автозаправках Shell подорожчали на 20 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 24,14 гривні за літру;
- А-95 – до 26,21 гривні за літру;
- дизпаливо – до 24,56 гривні за літру.
UPG
Всі види пального на автозаправках UPG подорожчали на 20 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 23,6 гривні за літру;
- А-95 – до 24,6 гривні за літру;
- дизпаливо – до 22,6 гривні за літру.
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Mango
Всі види пального на автозаправках Mango подорожчали на 10 – 20 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 21,99 гривні за літру;
- А-95 – до 22,99 гривні за літру;
- дизпаливо – до 20,99 гривні за літру.
"БРСМ-Нафта"
На автозаправках "БРСМ-Нафта" тільки дизпаливо подорожчало на 20 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 коштує 22,29 гривні за літру;
- А-95 – 23,29 гривні за літру;
- дизпаливо – 20,99 гривні за літру.
Motto
Всі види пального на автозаправках Motto подорожчали на 3 – 10 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 21,83 гривні за літру;
- А-95 – до 22,83 гривні за літру;
- дизпаливо – до 20,96 гривні за літру.
WOG
Ціни на пальне на автозаправках WOG не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 26,99 гривні за літру;
- А-95 – 27,99 гривні за літру;
- дизпаливо – 26,99 гривні за літру.
"Авіас"
Ціни на пальне на автозаправках "Авіас" не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;
- А-95 – 22,95 гривні за літру;
- дизпаливо – 23 гривні за літру.
"Укрнафта"
Ціни на пальне на автозаправках "Укрнафта" не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 22 гривні за літру;
- А-95 – 23 гривні за літру;
- дизпаливо – 23 гривні за літру.
Socar
Ціни на пальне на автозаправках Socar не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 26,99 гривні за літру;
- А-95 – 27,99 гривні за літру;
- дизпаливо – 26,99 гривні за літру.
"Авантаж 7"
Ціни на пальне на автозаправках "Авантаж 7" не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;
- А-95 – 22,95 гривні за літру;
- дизпаливо – 21,02 гривні за літру.
Marshal
Ціни на пальне на автозаправках Marshal не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 20,9 гривні за літру;
- А-95 – 21,9 гривні за літру;
- дизпаливо – 19,6 гривні за літру.
SUN OIL
Ціни на пальне на автозаправках SUN OIL не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує до 21,78 гривні за літру;
- А-95 – 22,78 гривні за літру;
- дизпаливо – 21,96 гривні за літру.
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