Українські АЗС підняли вартість бензину та дизельного пального 8 грудня. Так, пальне за день здорожчало від мінімальних 3 до максимальних 50 копійок за літру.

Як зросла вартість бензину та дизельного пального на різних українських АЗС – читайте на 24 каналі. Свіжий моніторинг провели в Enkorr.

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OKKO

Майже всі види пального на автозаправках OKKO подорожчали на 50 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 26,99 гривні за літру;

А-95 – до 27,99 гривні за літру;

дизпаливо – 26,99 гривні за літру.

"Овіс"

Всі види пального на автозаправках "Овіс" подорожчали на 50 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 22,92 гривні за літру;

А-95 – до 23,8 гривні за літру;

дизпаливо – до 22,1 гривні за літру.

Glusco

Всі види пального на автозаправках Glusco подорожчали на 40 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 23,55 гривні за літру;

А-95 – до 25,55 гривні за літру;

дизпаливо – до 24,55 гривні за літру.

BVS

Всі види пального на автозаправках BVS подорожчали від 30 до 40 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 23,59 гривні за літру;

А-95 – до 24,69 гривні за літру;

дизпаливо – до 23,39 гривні за літру.

AMIC

Всі види пального на автозаправках AMIC подорожчали на 34 – 36 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 24,82 гривні за літру;

А-95 – до 25,82 гривні за літру;

дизпаливо – до 24,55 гривні за літру.

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Chipo

Всі види пального на автозаправках Chipo подорожчали на 30 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 23,04 гривні за літру;

А-95 – до 24,04 гривні за літру;

дизпаливо – до 22,5 гривні за літру.

"Автотранс"

Всі види пального на автозаправках "Автотранс" подорожчали на 20 – 30 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 24,48 гривні за літру;

А-95 – до 25,48 гривні за літру;

дизпаливо – до 23,98 гривні за літру.

KLO

Всі види пального на автозаправках KLO подорожчали на 20 – 30 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 24,99 гривні за літру;

А-95 – до 25,99 гривні за літру;

дизпаливо – до 24,69 гривні за літру.

"Паралель"

Всі види пального на автозаправках "Паралель" подорожчали на 24 копійки за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 26,32 гривні за літру;

А-95 – до 27,32 гривні за літру;

дизпаливо – до 26,32 гривні за літру.

Shell

Всі види пального на автозаправках Shell подорожчали на 20 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 24,14 гривні за літру;

А-95 – до 26,21 гривні за літру;

дизпаливо – до 24,56 гривні за літру.

UPG

Всі види пального на автозаправках UPG подорожчали на 20 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 23,6 гривні за літру;

А-95 – до 24,6 гривні за літру;

дизпаливо – до 22,6 гривні за літру.

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Mango

Всі види пального на автозаправках Mango подорожчали на 10 – 20 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 21,99 гривні за літру;

А-95 – до 22,99 гривні за літру;

дизпаливо – до 20,99 гривні за літру.

"БРСМ-Нафта"

На автозаправках "БРСМ-Нафта" тільки дизпаливо подорожчало на 20 копійок за літру.

Бензин марки А-92 коштує 22,29 гривні за літру;

А-95 – 23,29 гривні за літру;

дизпаливо – 20,99 гривні за літру.

Motto

Всі види пального на автозаправках Motto подорожчали на 3 – 10 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 21,83 гривні за літру;

А-95 – до 22,83 гривні за літру;

дизпаливо – до 20,96 гривні за літру.

WOG

Ціни на пальне на автозаправках WOG не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 26,99 гривні за літру;

А-95 – 27,99 гривні за літру;

дизпаливо – 26,99 гривні за літру.

"Авіас"

Ціни на пальне на автозаправках "Авіас" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;

А-95 – 22,95 гривні за літру;

дизпаливо – 23 гривні за літру.

"Укрнафта"

Ціни на пальне на автозаправках "Укрнафта" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 22 гривні за літру;

А-95 – 23 гривні за літру;

дизпаливо – 23 гривні за літру.

Socar

Ціни на пальне на автозаправках Socar не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 26,99 гривні за літру;

А-95 – 27,99 гривні за літру;

дизпаливо – 26,99 гривні за літру.

"Авантаж 7"

Ціни на пальне на автозаправках "Авантаж 7" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;

А-95 – 22,95 гривні за літру;

дизпаливо – 21,02 гривні за літру.

Marshal

Ціни на пальне на автозаправках Marshal не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 20,9 гривні за літру;

А-95 – 21,9 гривні за літру;

дизпаливо – 19,6 гривні за літру.

SUN OIL

Ціни на пальне на автозаправках SUN OIL не змінилися.