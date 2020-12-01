В Україні зросли ціни на пальне в перший день зими: яка його вартість на АЗС
Українські АЗС підняли вартість бензину та дизельного пального у перший день зими, 1 грудня. Найбільше подорожчання пального складає 65 копійок за літру.
Яка зараз вартість бензину та дизельного пального на різних українських АЗС – читайте на 24 каналі. Свіжий моніторинг провели в Enkorr.
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ОККО
Усі види пального на автозаправках ОККО подорожчали на 50 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 26,49 гривні за літру;
- А-95 – до 27,49 гривні за літру;
- дизпаливо – до 26,49 гривні за літру.
Також на 50 копійок за літру подорожчало все пальне на станціях "Овіс" та "Авантаж 7".
"Овіс"
- Бензин марки А-92 подорожчав до 22,42 гривні за літру;
- А-95 – до 23,3 гривні за літру;
- дизпаливо – до 21,6 гривні за літру.
"Авантаж 7"
- Бензин марки А-92 подорожчав до 21,95 гривні за літру;
- А-95 – до 22,95 гривні за літру;
- дизпаливо – до 21,02 гривні за літру.
Glusco
У мережі Glusco пальне подорожчало на 40 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 23,15 гривні за літру;
- А-95 – до 25,15 гривні за літру;
- дизпаливо – до 24,15 гривні за літру.
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AMIC
На автозаправках AMIC пальне здорожчало на 63 – 64 копійки за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 24 гривень за літру;
- А-95 – до 25,03 гривні за літру;
- дизпаливо – до 23,53 гривні за літру.
UPG
На автозаправках UPG пальне здорожчало на 30 – 60 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 23,4 гривні за літру;
- А-95 – до 24,4 гривні за літру;
- дизпаливо – до 22,4 гривні за літру.
KLO
На автозаправках KLO пальне здорожчало на 20 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 24,49 гривні за літру;
- А-95 – до 25,49 гривні за літру;
- дизпаливо – до 24,19 гривні за літру.
Mango
На автозаправках Mango пальне здорожчало на 20 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 21,89 гривні за літру;
- А-95 – до 22,89 гривні за літру;
- дизпаливо – до 20,49 гривні за літру.
BVS
На автозаправках BVS пальне здорожчало на 10 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 23,19 гривні за літру;
- А-95 – до 24,29 гривні за літру;
- дизпаливо – до 22,99 гривні за літру.
Motto
На автозаправках Motto пальне здорожчало від 2 до 5 копійок за літру.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 21,68 гривні за літру;
- А-95 – до 22,75 гривні за літру;
- дизпаливо – до 20,43 гривні за літру.
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WOG
На автозаправках WOG ціна пального не змінилася.
- Бензин марки А-92 коштує 26,49 гривні за літру;
- А-95 – 27,49 гривні за літру;
- дизпаливо – 26,49 гривні за літру.
"Авіас"
На автозаправках "Авіас" ціна пального не змінилася.
- Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;
- А-95 – 22,95 гривні за літру;
- дизпаливо – 23 гривні за літру.
"Укрнафта"
На автозаправках "Укрнафта" ціна пального не змінилася.
- Бензин марки А-92 коштує 22 гривні за літру;
- А-95 – 23 гривні за літру;
- дизпаливо – 23 гривні за літру.
Shell
На автозаправках Shell ціна пального не змінилася.
- Бензин марки А-92 коштує 23,64 гривні за літру;
- А-95 – 25,81 гривні за літру;
- дизпаливо – 24,36 гривні за літру.
Socar
На автозаправках Socar ціна пального не змінилася.
- Бензин марки А-92 коштує 26,78 гривні за літру;
- А-95 – 27,78 гривні за літру;
- дизпаливо – 26,78 гривні за літру.
"БРСМ-Нафта"
На автозаправках "БРСМ-Нафта" ціна пального не змінилася.
- Бензин марки А-92 коштує 22,29 гривні за літру;
- А-95 – 23,29 гривні за літру;
- дизпаливо – 20,33 гривні за літру.
"Автотранс"
На автозаправках "Автотранс" ціна пального не змінилася.
- Бензин марки А-92 коштує 23,98 гривні за літру;
- А-95 – 24,98 гривні за літру;
- дизпаливо – 23,48 гривні за літру.
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"Паралель"
На автозаправках "Паралель" ціна пального не змінилася.
- Бензин марки А-92 коштує 25,58 гривні за літру;
- А-95 – 26,58 гривні за літру;
- дизпаливо – 25,58 гривні за літру.
Chipo
На автозаправках Chipo ціна пального не змінилася.
- Бензин марки А-92 коштує 22,44 гривні за літру;
- А-95 – 23,44 гривні за літру;
- дизпаливо – 21,7 гривні за літру.
Marshal
На автозаправках Marshal ціна пального не змінилася.
- Бензин марки А-92 коштує 20,6 гривні за літру;
- А-95 – 21,6 гривні за літру;
- дизпаливо – 19,1 гривні за літру.
SUN OIL
На автозаправках SUN OIL ціна пального не змінилася.
- Бензин марки А-92 коштує 21,35 гривні за літру;
- А-95 – 22,35 гривні за літру;
- дизпаливо – 21,86 гривні за літру.
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