Українські АЗС підняли вартість бензину та дизельного пального протягом вихідних – з 11 по 14 грудня. Так, пальне за день здорожчало від мінімальних 8 до максимальних 30 копійок за літру.

Як зросла вартість бензину та дизельного пального на різних українських АЗС – читайте на 24 каналі. Свіжий моніторинг провели в Enkorr.

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Marshal

Всі види пального на автозаправках Marshal подорожчали на 30 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 21,4 гривні за літру;

А-95 – до 22,4 гривні за літру;

дизпаливо – до 20,2 гривні за літру.

"БРСМ-Нафта"

Всі види пального на автозаправках "БРСМ-Нафта" подорожчали на 20 – 33 копійки за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 22,49 гривні за літру;

А-95 – до 23,49 гривні за літру;

дизпаливо – до 21,5 гривні за літру.

KLO

Всі види пального на автозаправках KLO подорожчали на 20 – 30 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 25,39 гривні за літру;

А-95 – до 26,39 гривні за літру;

дизпаливо – до 25,19 гривні за літру.

Motto

Всі види пального на автозаправках Motto подорожчали на 13 – 25 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 22,05 гривні за літру;

А-95 – до 23 гривень за літру;

дизпаливо – до 21,48 гривні за літру.

"Фактор"

Всі види пального на автозаправках "Фактор" подорожчали на 10 – 20 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 22 гривень за літру;

А-95 – до 23 гривень за літру;

дизпаливо – до 20,5 гривні за літру.

Mango

На автозаправках Mango тільки дизпаливо здорожчало на 20 копійок за літру.

Бензин марки А-92 коштує 21,99 гривні за літру;

А-95 – 22,99 гривні за літру;

дизпаливо – 21,39 гривні за літру.

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AMIC

Всі види пального на автозаправках AMIC здорожчали на 8 – 9 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 25,1 гривні за літру;

А-95 – до 26,1 гривні за літру;

дизпаливо – до 24,8 гривні за літру.

OKKO

Ціни на пальне на автозаправках OKKO не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 26,99 гривні за літру;

А-95 – 27,99 гривні за літру;

дизпаливо – 26,99 гривні за літру.

WOG

Ціни на пальне на автозаправках WOG не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 26,99 гривні за літру;

А-95 – 27,99 гривні за літру;

дизпаливо – 26,99 гривні за літру.

"Авіас"

Ціни на пальне на автозаправках "Авіас" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;

А-95 – 22,95 гривні за літру;

дизпаливо – 23 гривні за літру.

"Укрнафта"

Ціни на пальне на автозаправках "Укрнафта" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 22 гривні за літру;

А-95 – 23 гривні за літру;

дизпаливо – 23 гривні за літру.

Shell

Ціни на пальне на автозаправках Shell не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 24,44 гривні за літру;

А-95 – 26,51 гривні за літру;

дизпаливо – 24,96 гривні за літру.

Socar

Ціни на пальне на автозаправках Socar не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 27,98 гривні за літру;

А-95 – 28,98 гривні за літру;

дизпаливо – 27,98 гривні за літру.

Glusco

Ціни на пальне на автозаправках Glusco не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 24,05 гривні за літру;

А-95 – 26,05 гривні за літру;

дизпаливо – 25,05 гривні за літру.

"Автотранс"

Ціни на пальне на автозаправках "Автотранс" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 24,98 гривні за літру;

А-95 – 25,98 гривні за літру;

дизпаливо – 24,48 гривні за літру.

UPG

Ціни на пальне на автозаправках UPG не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 23,6 гривні за літру;

А-95 – 24,6 гривні за літру;

дизпаливо – 22,6 гривні за літру.

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"Паралель"

Ціни на пальне на автозаправках "Паралель" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 26,32 гривні за літру;

А-95 – 27,32 гривні за літру;

дизпаливо – 26,32 гривні за літру.

BVS

Ціни на пальне на автозаправках BVS не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 23,79 гривні за літру;

А-95 – 24,79 гривні за літру;

дизпаливо – 23,69 гривні за літру.

Chipo

Ціни на пальне на автозаправках Chipo не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 23,04 гривні за літру;

А-95 – 24,04 гривні за літру;

дизпаливо – 22,5 гривні за літру.

"Авантаж 7"

Ціни на пальне на автозаправках "Авантаж 7" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;

А-95 – 22,95 гривні за літру;

дизпаливо – 21,35 гривні за літру.

SUN OIL

Ціни на пальне на автозаправках SUN OIL не змінилися.