Українські АЗС підняли вартість бензину та дизельного пального 10 грудня. Так, пальне за день здорожчало від мінімальних 3 до максимальних 50 копійок за літру.

Як зросла вартість бензину та дизельного пального на різних українських АЗС – читайте на 24 каналі. Свіжий моніторинг провели в Enkorr.

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Glusco

Всі види пального на автозаправках Glusco подорожчали на 50 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 24,05 гривні за літру;

А-95 – до 26,05 гривні за літру;

дизпаливо – до 25,05 гривні за літру.

"Автопорт"

Всі види пального на автозаправках "Автопорт" подорожчали від 40 до 50 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 26,20 гривні за літру;

А-95 – до 26,8 гривні за літру;

дизпаливо – до 25,2 гривні за літру.

"Олас"

Всі види пального на автозаправках "Олас" подорожчали на 45 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 23,4 гривні за літру;

А-95 – до 24,4 гривні за літру;

дизпаливо – до 22,4 гривні за літру.

"Автотранс"

Всі види пального на автозаправках "Автотранс" подорожчали від 20 до 30 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 24,78 гривні за літру;

А-95 – до 25,78 гривні за літру;

дизпаливо – до 24,18 гривні за літру.

Marshal

Всі види пального на автозаправках Marshal подорожчали від 20 до 30 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 21,1 гривні за літру;

А-95 – до 22,1 гривні за літру;

дизпаливо – до 19,9 гривні за літру.

BVS

Всі види пального на автозаправках BVS подорожчали від 10 до 30 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 23,79 гривні за літру;

А-95 – до 24,79 гривні за літру;

дизпаливо – до 23,69 гривні за літру.

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SUN OIL

Всі види пального на автозаправках SUN OIL подорожчали від 4 до 12 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 21,9 гривні за літру;

А-95 – до 22,9 гривні за літру;

дизпаливо – до 22 гривні за літру.

"Кворум"

Всі види пального на автозаправках "Кворум" подорожчали на 10 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 23,95 гривні за літру;

А-95 – до 24,85 гривні за літру;

дизпаливо – до 23,85 гривні за літру.

"БРСМ-Нафта"

На автозаправках "БРСМ-Нафта" подорожчало тільки дизпаливо – на 18 копійок за літру.

Бензин марки А-92 коштує 22,29 гривні за літру;

А-95 – 23,29 гривні за літру;

дизпаливо – 21,17 гривні за літру.

Motto

На автозаправках Motto подорожчало тільки дизпаливо – на 10 копійок за літру.

Бензин марки А-92 коштує 21,86 гривні за літру;

А-95 – 22,86 гривні за літру;

дизпаливо – 21,13 гривні за літру.

AMIC

Всі види пального на автозаправках AMIC подорожчали від 3 до 4 копійок за літру.

Бензин марки А-92 коштує 24,85 гривні за літру;

А-95 – 25,85 гривні за літру;

дизпаливо – 24,58 гривні за літру.

"Укр-Петроль"

На автозаправках "Укр-Петроль" навпаки дизпаливо здешевшало на 20 копійок за літру.

Бензин марки А-92 коштує 22,3 гривні за літру;

А-95 – 22,8 гривні за літру;

дизпаливо – 22,6 гривні за літру.

OKKO

Ціни на автозаправках OKKO не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 26,99 гривні за літру;

А-95 – 27,99 гривні за літру;

дизпаливо – 26,99 гривні за літру.

WOG

Ціни на автозаправках WOG не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 26,99 гривні за літру;

А-95 – 27,99 гривні за літру;

дизпаливо – 26,99 гривні за літру.

"Авіас"

Ціни на автозаправках "Авіас" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;

А-95 – 22,95 гривні за літру;

дизпаливо – 23 гривні за літру.

"Укрнафта"

Ціни на автозаправках "Укрнафта" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 22 гривні за літру;

А-95 – 23 гривні за літру;

дизпаливо – 23 гривні за літру.

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Shell

Ціни на автозаправках Shell не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 24,44 гривні за літру;

А-95 – 26,51 гривні за літру;

дизпаливо – 24,96 гривні за літру.

Socar

Ціни на автозаправках Socar не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 27,98 гривні за літру;

А-95 – 28,98 гривні за літру;

дизпаливо – 27,98 гривні за літру.

KLO

Ціни на автозаправках KLO не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 24,99 гривні за літру;

А-95 – 25,99 гривні за літру;

дизпаливо – 24,69 гривні за літру.

UPG

Ціни на автозаправках UPG не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 23,6 гривні за літру;

А-95 – 24,6 гривні за літру;

дизпаливо – 22,6 гривні за літру.

"Паралель"

Ціни на автозаправках "Паралель" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 26,32 гривні за літру;

А-95 – 27,32 гривні за літру;

дизпаливо – 26,32 гривні за літру.

Chipo

Ціни на автозаправках Chipo не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 23,04 гривні за літру;

А-95 – 24,04 гривні за літру;

дизпаливо – 22,5 гривні за літру.

"Авантаж 7"

Ціни на автозаправках "Авантаж 7" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;

А-95 – 22,95 гривні за літру;

дизпаливо – 21,02 гривні за літру.

Mango

Ціни на автозаправках Mango не змінилися.