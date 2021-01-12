Українські АЗС підняли вартість бензину та дизельного пального в період з 11 на 12 січня. Це здебільшого роздрібні оператори, що працюють в економ-сегменті. Так, пальне здорожчало від мінімальних 10 до максимальних 50 копійок за літр.

Як зросла вартість бензину та дизельного пального на різних українських АЗС – читайте на 24 каналі. Свіжий моніторинг провели в Enkorr.

До теми Ціни на бензин у 2021: прогнози та чинники, що впливатимуть на вартість

Chipo

Всі види пального на автозаправках Chipo подорожчали на 40 копійок за літр.

Бензин марки А-92 подорожчав до 24,26 гривні за літр;

А-95 – до 25,26 гривні за літр;

дизпаливо – до 23,52 гривні за літр.

ZOG

На автозаправках ZOG на 50 копійок за літр здорожчали пальне А-92 та дизпаливо.

Бензин марки А-92 подорожчав до 21,99 гривні за літр;

А-95 коштує 22,99 гривні за літр;

дизпаливо – до 22,49 гривні за літр.

"Фактор"

Всі види пального на автозаправках "Фактор" подорожчали на 20 – 30 копійок за літр.

Бензин марки А-92 подорожчав до 22,7 гривні за літр;

А-95 – до 23,7 гривні за літр;

дизпаливо – до 21,5 гривні за літр.

Shell

Всі види пального на автозаправках Shell подорожчали на 20 копійок за літр.

Бензин марки А-92 подорожчав до 25,99 гривні за літр;

А-95 – до 27,65 гривні за літр;

дизпаливо – до 26,74 гривні за літр.

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BVS

На автозаправках BVS подорожчало тільки дизпаливо – на 10 копійок за літр.

Бензин марки А-92 коштує 24,39 гривні за літр;

А-95 – 25,39 гривні за літр;

дизпаливо – 24,29 гривні за літр.

"Катрал"

На автозаправках "Катрал" подорожчало тільки дизпаливо – на 10 копійок за літр.

Бензин марки А-92 коштує 23,79 гривні за літр;

А-95 – 24,77 гривні за літр;

дизпаливо – 21,27 гривні за літр.

OKKO

Ціни на пальне на автозаправках OKKO за добу не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 27,99 гривні за літр;

А-95 – 28,99 гривні за літр;

дизпаливо – 27,99 гривні за літр.

WOG

Ціни на пальне на автозаправках WOG за добу не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 27,99 гривні за літр;

А-95 – 28,99 гривні за літр;

дизпаливо – 27,99 гривні за літр.

"Авіас"

Ціни на пальне на автозаправках "Авіас" за добу не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літр;

А-95 – 22,95 гривні за літр;

дизпаливо – 23 гривні за літр.

"Укрнафта"

Ціни на пальне на автозаправках "Укрнафта" за добу не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 22 гривні за літр;

А-95 – 23 гривні за літр;

дизпаливо – 23 гривні за літр.

AMIC

Ціни на пальне на автозаправках AMIC за добу не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 25,94 гривні за літр;

А-95 – 26,94 гривні за літр;

дизпаливо – 25,91 гривні за літр.

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Socar

Ціни на пальне на автозаправках Socar за добу не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 28,48 гривні за літр;

А-95 – 29,48 гривні за літр;

дизпаливо – 28,98 гривні за літр.

"БРСМ-Нафта"

Ціни на пальне на автозаправках "БРСМ-Нафта" за добу не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 22,77 гривні за літр;

А-95 – 23,77 гривні за літр;

дизпаливо – 22,27 гривні за літр.

Glusco

Ціни на пальне на автозаправках Glusco за добу не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 24,75 гривні за літр;

А-95 – 26,75 гривні за літр;

дизпаливо – 25,75 гривні за літр.

KLO

Ціни на пальне на автозаправках KLO за добу не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 26,39 гривні за літр;

А-95 – 27,39 гривні за літр;

дизпаливо – 25,79 гривні за літр.

"Автотранс"

Ціни на пальне на автозаправках "Автотранс" за добу не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 24,98 гривні за літр;

А-95 – 25,98 гривні за літр;

дизпаливо – 24,48 гривні за літр.

UPG

Ціни на пальне на автозаправках UPG за добу не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 24,1 гривні за літр;

А-95 – 25,1 гривні за літр;

дизпаливо – 23,4 гривні за літр.

"Паралель"

Ціни на пальне на автозаправках "Паралель" за добу не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 27,58 гривні за літр;

А-95 – 28,58 гривні за літр;

дизпаливо – 27,58 гривні за літр.

SUN OIL

Ціни на пальне на автозаправках SUN OIL за добу не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 22 гривні за літр;

А-95 – 23,28 гривні за літр;

дизпаливо – 22,38 гривні за літр.

Mango

Ціни на пальне на автозаправках Mango за добу не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 22,69 гривні за літр;

А-95 – 23,69 гривні за літр;

дизпаливо – 22,29 гривні за літр.

Motto

Ціни на пальне на автозаправках Motto за добу не змінилися.