В Україні зросли ціни на пальне 12 січня: яка його вартість на АЗС
Українські АЗС підняли вартість бензину та дизельного пального в період з 11 на 12 січня. Це здебільшого роздрібні оператори, що працюють в економ-сегменті. Так, пальне здорожчало від мінімальних 10 до максимальних 50 копійок за літр.
Як зросла вартість бензину та дизельного пального на різних українських АЗС – читайте на 24 каналі. Свіжий моніторинг провели в Enkorr.
До теми Ціни на бензин у 2021: прогнози та чинники, що впливатимуть на вартість
Chipo
Всі види пального на автозаправках Chipo подорожчали на 40 копійок за літр.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 24,26 гривні за літр;
- А-95 – до 25,26 гривні за літр;
- дизпаливо – до 23,52 гривні за літр.
ZOG
На автозаправках ZOG на 50 копійок за літр здорожчали пальне А-92 та дизпаливо.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 21,99 гривні за літр;
- А-95 коштує 22,99 гривні за літр;
- дизпаливо – до 22,49 гривні за літр.
"Фактор"
Всі види пального на автозаправках "Фактор" подорожчали на 20 – 30 копійок за літр.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 22,7 гривні за літр;
- А-95 – до 23,7 гривні за літр;
- дизпаливо – до 21,5 гривні за літр.
Shell
Всі види пального на автозаправках Shell подорожчали на 20 копійок за літр.
- Бензин марки А-92 подорожчав до 25,99 гривні за літр;
- А-95 – до 27,65 гривні за літр;
- дизпаливо – до 26,74 гривні за літр.
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BVS
На автозаправках BVS подорожчало тільки дизпаливо – на 10 копійок за літр.
- Бензин марки А-92 коштує 24,39 гривні за літр;
- А-95 – 25,39 гривні за літр;
- дизпаливо – 24,29 гривні за літр.
"Катрал"
На автозаправках "Катрал" подорожчало тільки дизпаливо – на 10 копійок за літр.
- Бензин марки А-92 коштує 23,79 гривні за літр;
- А-95 – 24,77 гривні за літр;
- дизпаливо – 21,27 гривні за літр.
OKKO
Ціни на пальне на автозаправках OKKO за добу не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 27,99 гривні за літр;
- А-95 – 28,99 гривні за літр;
- дизпаливо – 27,99 гривні за літр.
WOG
Ціни на пальне на автозаправках WOG за добу не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 27,99 гривні за літр;
- А-95 – 28,99 гривні за літр;
- дизпаливо – 27,99 гривні за літр.
"Авіас"
Ціни на пальне на автозаправках "Авіас" за добу не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літр;
- А-95 – 22,95 гривні за літр;
- дизпаливо – 23 гривні за літр.
"Укрнафта"
Ціни на пальне на автозаправках "Укрнафта" за добу не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 22 гривні за літр;
- А-95 – 23 гривні за літр;
- дизпаливо – 23 гривні за літр.
AMIC
Ціни на пальне на автозаправках AMIC за добу не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 25,94 гривні за літр;
- А-95 – 26,94 гривні за літр;
- дизпаливо – 25,91 гривні за літр.
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Socar
Ціни на пальне на автозаправках Socar за добу не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 28,48 гривні за літр;
- А-95 – 29,48 гривні за літр;
- дизпаливо – 28,98 гривні за літр.
"БРСМ-Нафта"
Ціни на пальне на автозаправках "БРСМ-Нафта" за добу не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 22,77 гривні за літр;
- А-95 – 23,77 гривні за літр;
- дизпаливо – 22,27 гривні за літр.
Glusco
Ціни на пальне на автозаправках Glusco за добу не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 24,75 гривні за літр;
- А-95 – 26,75 гривні за літр;
- дизпаливо – 25,75 гривні за літр.
KLO
Ціни на пальне на автозаправках KLO за добу не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 26,39 гривні за літр;
- А-95 – 27,39 гривні за літр;
- дизпаливо – 25,79 гривні за літр.
"Автотранс"
Ціни на пальне на автозаправках "Автотранс" за добу не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 24,98 гривні за літр;
- А-95 – 25,98 гривні за літр;
- дизпаливо – 24,48 гривні за літр.
UPG
Ціни на пальне на автозаправках UPG за добу не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 24,1 гривні за літр;
- А-95 – 25,1 гривні за літр;
- дизпаливо – 23,4 гривні за літр.
"Паралель"
Ціни на пальне на автозаправках "Паралель" за добу не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 27,58 гривні за літр;
- А-95 – 28,58 гривні за літр;
- дизпаливо – 27,58 гривні за літр.
SUN OIL
Ціни на пальне на автозаправках SUN OIL за добу не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 22 гривні за літр;
- А-95 – 23,28 гривні за літр;
- дизпаливо – 22,38 гривні за літр.
Mango
Ціни на пальне на автозаправках Mango за добу не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 22,69 гривні за літр;
- А-95 – 23,69 гривні за літр;
- дизпаливо – 22,29 гривні за літр.
Motto
Ціни на пальне на автозаправках Motto за добу не змінилися.
- Бензин марки А-92 коштує 22,5 гривні за літр;
- А-95 – 23,5 гривні за літр;
- дизпаливо – 22,23 гривні за літр.
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