Українські АЗС підняли вартість бензину та дизельного пального протягом тижня – з 4 по 11 грудня. Так, пальне за тиждень здорожчало на 50 копійок – 1 гривню за літру.

Як зросла вартість бензину та дизельного пального на різних українських АЗС – читайте на 24 каналі. Свіжий моніторинг провели в Enkorr.

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"Автотранс"

Всі види пального на автозаправках "Автотранс" подорожчали на 1 гривню за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 24,98 гривні за літру;

А-95 – до 25,98 гривні за літру;

дизпаливо – до 24,48 гривні за літру.

Socar

Всі види пального на автозаправках Socar подорожчали на 99 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 27,98 гривні за літру;

А-95 – до 28,98 гривні за літру;

дизпаливо – до 27,98 гривні за літру.

Glusco

Всі види пального на автозаправках Glusco подорожчали на 90 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 24,05 гривні за літру;

А-95 – до 26,05 гривні за літру;

дизпаливо – до 25,05 гривні за літру.

KLO

Всі види пального на автозаправках KLO подорожчали на 70 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 25,19 гривні за літру;

А-95 – до 26,19 гривні за літру;

дизпаливо – до 24,89 гривні за літру.

"БРСМ-Нафта"

На автозаправках "БРСМ-Нафта" тільки дизпаливо подорожчало на 80 копійок за літру.

Бензин марки А-92 коштує 22,29 гривні за літру;

А-95 – 23,29 гривні за літру;

дизпаливо – 21,18 гривні за літру.

Shell

Всі види пального на автозаправках Shell подорожчали на 50 – 60 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 24,44 гривні за літру;

А-95 – до 26,51 гривні за літру;

дизпаливо – до 24,96 гривні за літру.

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BVS

Всі види пального на автозаправках BVS подорожчали на 50 – 60 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 23,79 гривні за літру;

А-95 – до 24,79 гривні за літру;

дизпаливо – до 23,69 гривні за літру.

Marshal

Всі види пального на автозаправках Marshal подорожчали на 50 – 60 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 21,1 гривні за літру;

А-95 – до 22,1 гривні за літру;

дизпаливо – до 19,9 гривні за літру.

OKKO

Всі види пального на автозаправках OKKO подорожчали на 50 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 26,99 гривні за літру;

А-95 – до 27,99 гривні за літру;

дизпаливо – до 26,99 гривні за літру.

WOG

Всі види пального на автозаправках WOG подорожчали на 50 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 26,99 гривні за літру;

А-95 – до 27,99 гривні за літру;

дизпаливо – до 26,99 гривні за літру.

AMIC

Всі види пального на автозаправках AMIC подорожчали від 37 до 62 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 25,01 гривні за літру;

А-95 – до 26,01 гривні за літру;

дизпаливо – до 24,71 гривні за літру.

"Укр-Петроль"

Всі види пального на автозаправках "Укр-Петроль" подорожчали від 30 до 50 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 22,3 гривні за літру;

А-95 – до 22,8 гривні за літру;

дизпаливо – до 22,6 гривні за літру.

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Mango

Всі види пального на автозаправках Mango подорожчали від 10 до 60 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 21,99 гривні за літру;

А-95 – до 22,99 гривні за літру;

дизпаливо – до 21,19 гривні за літру.

Chipo

Всі види пального на автозаправках Chipo подорожчали на 30 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 23,04 гривні за літру;

А-95 – до 24,04 гривні за літру;

дизпаливо – до 22,5 гривні за літру.

Motto

Всі види пального на автозаправках Motto подорожчали від 18 до 55 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 21,86 гривні за літру;

А-95 – до 22,86 гривні за літру;

дизпаливо – до 21,23 гривні за літру.

"Авантаж 7"

На автозаправках "Авантаж 7" лише дизпаливо здорожчало на 33 копійки.

Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;

А-95 – 22,95 гривні за літру;

дизпаливо – 21,35 гривні за літру.

"Паралель"

Всі види пального на автозаправках "Паралель" здорожчали на 24 копійки.

Бензин марки А-92 коштує 26,32 гривні за літру;

А-95 – 27,32 гривні за літру;

дизпаливо – 26,32 гривні за літру.

UPG

Всі види пального на автозаправках UPG здорожчали на 20 копійок.

Бензин марки А-92 подорожчав до 23,6 гривні за літру;

А-95 – до 24,6 гривні за літру;

дизпаливо – до 22,6 гривні за літру.

SUN OIL

Всі види пального на автозаправках SUN OIL здорожчали від 4 до 12 копійок.

Бензин марки А-92 подорожчав до 21,9 гривні за літру;

А-95 – до 22,9 гривні за літру;

дизпаливо – до 22 гривень за літру.

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"Авіас"

Ціни на пальне на автозаправках "Авіас" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;

А-95 – 22,95 гривні за літру;

дизпаливо – 23 гривні за літру.

"Укрнафта"

Ціни на пальне на автозаправках "Укрнафта" не змінилися.