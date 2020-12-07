Українські АЗС підняли вартість бензину та дизельного пального на вихідних – з 5 по 7 грудня. Так, пальне за вихідні здорожчало від мінімальних 8 до максимальних 65 копійок за літру.

Як зросла вартість бензину та дизельного пального на різних українських АЗС на вихідних – читайте на 24 каналі. Свіжий моніторинг провели в Enkorr.

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"Автопорт"

Усі види пального на автозаправках "Автопорт" подорожчали від 50 до 60 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 25,8 гривні за літру;

А-95 – до 26,3 гривні за літру;

дизпаливо – до 25,8 гривні за літру.

WOG

Усі види пального на автозаправках WOG подорожчали на 50 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 26,99 гривні за літру;

А-95 – до 27,99 гривні за літру;

дизпаливо – до 26,99 гривні за літру.

"Кворум"

Усі види пального на автозаправках "Кворум" подорожчали від 45 до 65 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 23,5 гривні за літру;

А-95 – до 24,4 гривні за літру;

дизпаливо – до 23,4 гривні за літру.

OKKO

На автозаправках OKKO лише дизпаливо подорожчало – на 50 копійок за літру.

Бензин марки А-92 коштує 26,49 гривні за літру;

А-95 – 27,49 гривні за літру;

дизпаливо – 26,99 гривні за літру.

"БРСМ-Нафта"

На автозаправках "БРСМ-Нафта" лише дизпаливо подорожчало – на 41 копійку за літру.

Бензин марки А-92 коштує 22,29 гривні за літру;

А-95 – 23,29 гривні за літру;

дизпаливо – 20,79 гривні за літру.

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Marshal

Усі види пального на автозаправках Marshal подорожчали на 30 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 20,9 гривні за літру;

А-95 – до 21,9 гривні за літру;

дизпаливо – до 19,6 гривні за літру.

KLO

Усі види пального на автозаправках KLO подорожчали від 20 до 30 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 24,79 гривні за літру;

А-95 – до 25,69 гривні за літру;

дизпаливо – до 24,39 гривні за літру.

"Автотранс"

Усі види пального на автозаправках "Автотранс" подорожчали від 20 до 30 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 24,18 гривні за літру;

А-95 – до 25,18 гривні за літру;

дизпаливо – до 23,78 гривні за літру.

"Фактор"

На автозаправках "Фактор" лише дизпаливо подорожчало – на 30 копійок за літру.

Бензин марки А-92 коштує 21,8 гривні за літру;

А-95 – 22,8 гривні за літру;

дизпаливо – 20,1 гривні за літру.

Motto

На автозаправках Motto лише дизпаливо подорожчало – на 18 копійок за літру.

Бензин марки А-92 коштує 21,76 гривні за літру;

А-95 – 22,8 гривні за літру;

дизпаливо – 20,86 гривні за літру.

Mango

На автозаправках Mango лише дизпаливо подорожчало – на 20 копійок за літру.

Бензин марки А-92 коштує 21,89 гривні за літру;

А-95 – 22,89 гривні за літру;

дизпаливо – 20,79 гривні за літру.

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"Авіас"

Ціни на пальне на автозаправках "Авіас" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;

А-95 – 22,95 гривні за літру;

дизпаливо – 23 гривні за літру.

"Укрнафта"

Ціни на пальне на автозаправках "Укрнафта" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 22 гривні за літру;

А-95 – 23 гривні за літру;

дизпаливо – 23 гривні за літру.

AMIC

Ціни на пальне на автозаправках AMIC не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 24,64 гривні за літру;

А-95 – 25,64 гривні за літру;

дизпаливо – 24,08 гривні за літру.

Shell

Ціни на пальне на автозаправках Shell не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 23,94 гривні за літру;

А-95 – 26,01 гривні за літру;

дизпаливо – 24,36 гривні за літру.

Socar

Ціни на пальне на автозаправках Socar не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 26,99 гривні за літру;

А-95 – 27,99 гривні за літру;

дизпаливо – 26,99 гривні за літру.

Glusco

Ціни на пальне на автозаправках Glusco не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 23,15 гривні за літру;

А-95 – 25,15 гривні за літру;

дизпаливо – 24,15 гривні за літру.

UPG

Ціни на пальне на автозаправках UPG не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 23,4 гривні за літру;

А-95 – 24,4 гривні за літру;

дизпаливо – 22,4 гривні за літру.

"Паралель"

Ціни на пальне на автозаправках "Паралель" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 26,08 гривні за літру;

А-95 – 27,08 гривні за літру;

дизпаливо – 26,08 гривні за літру.

BVS

Ціни на пальне на автозаправках BVS не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 23,29 гривні за літру;

А-95 – 24,29 гривні за літру;

дизпаливо – 23,09 гривні за літру.

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Chipo

Ціни на пальне на автозаправках Chipo не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 22,74 гривні за літру;

А-95 – 23,74 гривні за літру;

дизпаливо – 22,2 гривні за літру.

"Авантаж 7"

Ціни на пальне на автозаправках "Авантаж 7" не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;

А-95 – 22,95 гривні за літру;

дизпаливо – 21,02 гривні за літру.

SUN OIL

Ціни на пальне на автозаправках SUN OIL не змінилися.