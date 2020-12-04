Українські АЗС підняли вартість бензину та дизельного пального протягом тижня – з 27 листопада по 4 грудня. Так, пальне за тиждень здорожчало від 20 копійок до 1,25 гривні за літру.

Як зросла вартість бензину та дизельного пального на різних українських АЗС за тиждень – читайте на 24 каналі. Свіжий моніторинг провели в Enkorr.

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AMIC

Усі види пального на автозаправках AMIC подорожчали від 1,23 гривні до 86 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 24,64 гривні за літру;

А-95 – до 25,64 гривні за літру;

дизпаливо – до 24,08 гривні за літру.

Glusco

Усі види пального на автозаправках OKKO подорожчали на 60 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 23,15 гривні за літру;

А-95 – до 25,15 гривні за літру;

дизпаливо – до 24,15 гривні за літру.

OKKO

Усі види пального на автозаправках OKKO подорожчали на 50 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 26,49 гривні за літру;

А-95 – до 27,49 гривні за літру;

дизпаливо – до 26,49 гривні за літру.

WOG

Усі види пального на автозаправках WOG подорожчали на 50 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 26,49 гривні за літру;

А-95 – до 27,49 гривні за літру;

дизпаливо – до 26,49 гривні за літру.

"Паралель"

Усі види пального на автозаправках "Паралель" подорожчали на 50 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 26,08 гривні за літру;

А-95 – до 27,08 гривні за літру;

дизпаливо – до 26,08 гривні за літру.

"Авантаж 7"

Усі види пального на автозаправках "Авантаж 7" подорожчали на 50 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 21,95 гривні за літру;

А-95 – до 22,95 гривні за літру;

дизпаливо – до 21,02 гривні за літру.

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UPG

Усі види пального на автозаправках UPG подорожчали від 30 до 60 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 23,4 гривні за літру;

А-95 – до 24,4 гривні за літру;

дизпаливо – до 22,4 гривні за літру.

Chipo

Усі види пального на автозаправках Chipo подорожчали від 30 до 50 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 22,74 гривні за літру;

А-95 – до 23,74 гривні за літру;

дизпаливо – до 22,2 гривні за літру.

SUN OIL

Усі види пального на автозаправках SUN OIL подорожчали від 10 до 43 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 21,78 гривні за літру;

А-95 – до 22,78 гривні за літру;

дизпаливо – до 21,96 гривні за літру.

"БРСМ-Нафта"

Усі види пального на автозаправках "БРСМ-Нафта" подорожчали від 23 до 30 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 22,29 гривні за літру;

А-95 – до 23,29 гривні за літру;

дизпаливо – до 20,38 гривні за літру.

Shell

Усі види пального на автозаправках Shell подорожчали від 20 до 30 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 23,94 гривні за літру;

А-95 – до 26,01 гривні за літру;

дизпаливо – до 24,36 гривні за літру.

Motto

Усі види пального на автозаправках Motto подорожчали від 25 до 43 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 21,69 гривні за літру;

А-95 – до 22,75 гривні за літру;

дизпаливо – до 20,68 гривні за літру.

Mango

Усі види пального на автозаправках Mango подорожчали від 20 до 30 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 21,89 гривні за літру;

А-95 – до 22,89 гривні за літру;

дизпаливо – до 20,59 гривні за літру.

SOCAR

Усі види пального на автозаправках SOCAR подорожчали на 21 копійку за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 26,99 гривні за літру;

А-95 – до 27,99 гривні за літру;

дизпаливо – до 26,99 гривні за літру.

KLO

Усі види пального на автозаправках KLO подорожчали на 20 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 24,49 гривні за літру;

А-95 – до 25,49 гривні за літру;

дизпаливо – до 24,19 гривні за літру.

BVS

Усі види пального на автозаправках BVS подорожчали від 10 до 20 копійок за літру.

Бензин марки А-92 подорожчав до 23,29 гривні за літру;

А-95 – до 24,29 гривні за літру;

дизпаливо – до 23,09 гривні за літру.

Marshal

На автозаправках Marshal тільки дизпаливо здорожчало на 20 копійок за літру.

Бензин марки А-92 коштує 20,6 гривні за літру;

А-95 – 21,6 гривні за літру;

дизпаливо – 19,3 гривні за літру.

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"Авіас"

На автозаправках "Авіас" ціни на пальне не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 21,95 гривні за літру;

А-95 – 22,95 гривні за літру;

дизпаливо – 23 гривні за літру.

"Укрнафта"

На автозаправках "Укрнафта" ціни на пальне не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 22 гривні за літру;

А-95 – 23 гривні за літру;

дизпаливо – 23 гривні за літру.

"Автотранс"

На автозаправках "Автотранс" ціни на пальне не змінилися.

Бензин марки А-92 коштує 23,98 гривні за літру;

А-95 – 24,98 гривні за літру;

дизпаливо – 23,48 гривні за літру.

"Укр-Петроль"

На автозаправках "Укр-Петроль" ціни на пальне не змінилися.