Ціна автогазу
Автогаз рекордно подорожчав, досягнувши 19,49 гривні за літр 9 листопада, згідно з аналітичними даними Консалтингової групи "А-95".
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Як зросла ціна за 8 – 9 листопада 2021 року
- На АЗС SOCAR вартість автогазу зросла в середньому на 40 копійок до 19,48 гривні за літр.
- "Паралель" – 20 копійок до 19,49 гривні за літр.
- На станціях "Укранафти" газ додав у ціні 28 копійок та становив 17,96 гривні за літр.
- На станціях, котрі входять до консолідованої мережі групи "Приват", "Авіас", ANP тощо – вартість автогазу залишилася на колишньому рівні, 17,67 гривні за літр.
- На Marshal подорожчав на 20 копійок до 18 гривні за літр.
- Мережа "Авантаж" підвищила ціну на 10 копійок до 17,95 гривні за літр у Вінницькій та Хмельницькій областях, а у Київському регіоні навпаки на 10 копійок знизила ціну до 17,75 гривні за літр.
- "БРСМ-Нафта", "Овіс", "Катрал", Chipo, Motto тощо – підняли ціни на 5 – 15 копійок.