Автогаз продовжує дешевшати: яка ціна пального на АЗС 4 липня

Роздрібна ціна автогазу продовжує суттєво падати вже декілька днів поспіль. У запорізькій мережі ZOG продукт здешевшав на 5 гривень. Завдяки чому вдалось покращити ситуацію на ринку пального та скільки коштує бензин і дизель на АЗС – розповідаємо далі.

Як подешевшав газ на різних АЗС 4 липня

Середня ціна автогазу з 1 по 4 липня знизилась на 1,22 гривні за літр, завдяки тому, що деякі АЗС суттєво знизили ціну від 0,5 до 5 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає портал Enkorr.

Може зацікавити Скільки коштує долар і євро 4 липня: курс валют в обмінниках і на чорному ринку

На 5 гривень автогаз подешевшав у запорізькій мережі ZOG, до 37 гривні за літр.

автогаз подешевшав у запорізькій мережі ZOG, до 37 гривні за літр. На 3,5 гривні – на дніпропетровські мережі VostokGaz, до 37,39 гривні за літр.

На 3 гривні – на станціях "Укрнафта", до 36,95 гривні за літр.

– на станціях "Укрнафта", до 36,95 гривні за літр. На 2 гривні – у мережі SOCAR, до 15,98 гривні за літр. На стільки ж ціна опустилася на станціях "Нефтек" та "Авантаж".

– у мережі SOCAR, до 15,98 гривні за літр. На стільки ж ціна опустилася на станціях "Нефтек" та "Авантаж". На 1,99 гривні – на "Авіас", до 37,92 гривні за літр.

– на "Авіас", до 37,92 гривні за літр. Від 0,5 до 2,1 гривні знизили ціну так мережі як Shell, Укргазвидобування, BVS, UPG, Mango, Rodnik та Chipo

Завдяки чому автогаз подешевшав

Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього. Так, за місяць середня вартість гуртових партій СВГ на умовах самовивозу зменшилася приблизно на 20%, з 67 до 55 тисяч гривень за тонну.

Ціна пального на АЗС 4 липня

Середня роздрібна ціна літра пального на різних АЗС, як передає auto.ria, виглядає наступним чином:

Бензин А-95 – 50,61 гривні;

– 50,61 гривні; Бензин А-92 – 49,50 гривні;

– 49,50 гривні; Дизельне паливо – 56,38 гривні.

– 56,38 гривні. Автогаз – 38,18 гривні.

Ситуація на ринку пального

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів, що ситуація на ринку пального в Україні покращилась, однак щоб більше не виникало дефіциту на АЗС, потрібно продовжувати збільшувати обсяги імпорту. На думку експерта основним кроком, який дозволив "розрядити" ситуацію на ринку пального в Україні стало скасування державного регулювання цін.

Через це за минулий місяць-півтора зросло постачання пального, кількість операторів, імпортерів в Україні зараз у 2,5 раза більша, ніж було до війни,

– заявив Куюн.

Чи може знову виникнути дефіцит пального в Україні

В середині травня Уряд відмовився від держрегулювання цін. Тож вона нині формується виключно на попиті та пропозиції зі слів Свириденко.

Куюн зауважив, що попереду Україну чекають пікові місяці за обсягом споживання пального – серпень – вересень. Тож розслаблятись зарано.

В нас попереду серпень, вересень, а це пікові місяці навантаження на пальне. Бо це завжди жнива, активізація бізнесу, там треба буде ще більше пального і привозити його буде все складніше,

– поділився він.

Експерт зазначив й те, що зараз світ вступає у фазу серйозного дефіциту пального. "Для Європи великою проблемою буде відмова від російських енергоресурсів. Тому нам буде все важче знаходити пальне", – підсумував Куюн.

Нагадаємо, що Україна постачає пальне з Європи. В червні зайшло близько 600 тонн нафтопродуктів: 400 тонн – дизель, 200 тисяч тонн – це бензин та скраплений газ, як раніше розповідав Голова комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Детальніше – Сергій Куюн про ситуацію з пальним та прогнози на наступні місяці: відео

– це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.