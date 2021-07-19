Трагедії немає, – Косянчук спрогнозував максимальну ціну на автогаз

Ціна на автомобільний газ зросла – тепер у середньому за літр потрібно заплатити 16 гривень. Однак не варто панікувати, адже, найімовірніше, гранична ціна на автогаз не перевищить 60% від вартості бензину.

Таку думку висловив експерт нафтогазового ринку Леонід Косянчук. Він зауважив, що Міністерству економіки взагалі не варто встановлювати граничні ціни.

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"Якщо Мінекономіки встановило граничну ціну на бензин 31,64 гривні за 1 літр, то беріть звідси 55%. Це та гранична межа ціни на скраплений газ, яка буде", – запевнив Косянчук.

Однак жодної трагедії немає, якщо навіть ціну поставлять вищою, то це буде на їхній совісті і їхні збитки,

– додав експерт.

Він впевнений, що у такому разі споживач одразу перейде на бензин. Якщо скраплений газ вартуватиме понад 55 – 60% від вартості бензину, то він нікому буде не потрібний. Він стає економічно не привабливий, як альтернативне паливо.

Косянчук спрогнозував максимальну ціну на автогаз: дивіться відео

Ціна на скраплений газ: коротко