Таку думку висловив експерт нафтогазового ринку Леонід Косянчук. Він зауважив, що Міністерству економіки взагалі не варто встановлювати граничні ціни.
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"Якщо Мінекономіки встановило граничну ціну на бензин 31,64 гривні за 1 літр, то беріть звідси 55%. Це та гранична межа ціни на скраплений газ, яка буде", – запевнив Косянчук.
Однак жодної трагедії немає, якщо навіть ціну поставлять вищою, то це буде на їхній совісті і їхні збитки,
– додав експерт.
Він впевнений, що у такому разі споживач одразу перейде на бензин. Якщо скраплений газ вартуватиме понад 55 – 60% від вартості бензину, то він нікому буде не потрібний. Він стає економічно не привабливий, як альтернативне паливо.
Косянчук спрогнозував максимальну ціну на автогаз: дивіться відео
Ціна на скраплений газ: коротко
- Вартість автомобільного газу у мережах АЗС зросла на 28 копійок.
- Головною причиною назвали зростання оптових цін продукту внаслідок наростаючого дефіциту в більшості регіонів.
- Варто зауважити, що дорожчає також й бензин. Мінекономіки 13 липня встановило нові граничні ціни.