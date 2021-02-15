На скільки в Україні здорожчали алкогольні напої

З початку 2021 року в Україні здорожчала низка продуктів. І йдеться не про продукти першої необхідності, як хліб чи молоко, а й алкоголь.
Рекордсмени здорожчання в Україні яйця: ціна лише за січень піднялась на 15%. У порівнянні з цим продуктом, хмільні напої здорожчали несуттєво.
До теми Такі ціни – не межа: експерти прогнозують зростання цін на продукти в Україні
Як зросли ціни за рік, від початку 2020 року:
- вартість горілки зросла на 1%, до 92,96 гривень за 0,5 літра.
- вартість пива зросла на 4%, до 17, 93 гривень за 0,5 літра.
Зверніть увагу!
Фахівці виявили, що під час пандемії рівень споживання алкоголю суттєво підвищився. Пити почали навіть ті, кому забороняють медичні показники. Головною причиною такої тенденції вважають постійний стрес через коронавірус.
- вино столове вітчизняного виробництва подешевшало на 0,1%, до 66,68 гривень за 0,75 літра.
Що впливає на здорожчання продуктів
На здорожчання продуктів впливає:
- мінімальна зарплата;
- ціна на енергоносії;
- логістика;
- врожай.