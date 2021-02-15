На скільки в Україні здорожчали алкогольні напої
З початку 2021 року в Україні здорожчала низка продуктів. І йдеться не про продукти першої необхідності, як хліб чи молоко, а й алкоголь.
Джерело:Держстат
Рекордсмени здорожчання в Україні яйця: ціна лише за січень піднялась на 15%. У порівнянні з цим продуктом, хмільні напої здорожчали несуттєво.
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Як зросли ціни за рік, від початку 2020 року:
- вартість горілки зросла на 1%, до 92,96 гривень за 0,5 літра.
- вартість пива зросла на 4%, до 17, 93 гривень за 0,5 літра.
- вино столове вітчизняного виробництва подешевшало на 0,1%, до 66,68 гривень за 0,75 літра.
Що впливає на здорожчання продуктів
На здорожчання продуктів впливає:
- мінімальна зарплата;
- ціна на енергоносії;
- логістика;
- врожай.
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