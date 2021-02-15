З початку 2021 року в Україні здорожчала низка продуктів. І йдеться не про продукти першої необхідності, як хліб чи молоко, а й алкоголь.

Рекордсмени здорожчання в Україні яйця: ціна лише за січень піднялась на 15%. У порівнянні з цим продуктом, хмільні напої здорожчали несуттєво. До теми Такі ціни – не межа: експерти прогнозують зростання цін на продукти в Україні Як зросли ціни за рік, від початку 2020 року: вартість горілки зросла на 1%, до 92,96 гривень за 0,5 літра. вартість пива зросла на 4%, до 17, 93 гривень за 0,5 літра. вино столове вітчизняного виробництва подешевшало на 0,1%, до 66,68 гривень за 0,75 літра. Зверніть увагу! Фахівці виявили, що під час пандемії рівень споживання алкоголю суттєво підвищився . Пити почали навіть ті, кому забороняють медичні показники. Головною причиною такої тенденції вважають постійний стрес через коронавірус. Що впливає на здорожчання продуктів На здорожчання продуктів впливає: мінімальна зарплата;

ціна на енергоносії;

логістика;

врожай.