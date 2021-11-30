Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі 24 каналу. Оскільки в Україні є багато способів не сплачувати податки, законопроєкт покликаний це змінити.

До теми Ахметов в мінусі: Рада схвалила законопроєкт про збільшення податків

За словами Марченка, мовиться про те, що платники податків, які задекларували сплату, повинні це виконували. Документ також передбачає справедливу сплату податків.

В принципі я не сказав би, що ці норми є драконівськими. Вони взагалі про справедливість,

– заявив міністр.

Як розповів Марченко, в Україні часто виникало так, що хтось міг пролобіювати певні правки й застосовувати привілейовані способи оподаткування. Зараз ці норми змінюють, зокрема й через такий законопроєкт.

Документ назвали "антиахметівським"

Законопроєкт про збільшення податків назвали "антиахметівським", адже він пропонував підвищити розмір ренти на видобуток залізної руди, на якій спеціалізуються компанія Ріната Ахметова.

Втім, на думку Марченка, документ не варто розглядати в такому ракурсі, адже це це "штучно прив'язана історія до руди".

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Завдяки документу вирішили врегулювати багато інших норм. Зокрема, індексацію ставок акцизних податків, екологічного податку й мінімальне податкове зобов'язання на гектар.

"Звичайно, питання оподаткування справедливої ренти на руду у цьому документі також обговорювали й ухвалили рішення щодо зміни моделі оподаткування ринку", – додав міністр.

Марченко розповів про законопроєкт щодо збільшення податків: дивіться відео



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