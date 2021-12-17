Цей опалювальний сезон ми пройдемо без перебоїв, – Вітренко
Джерело:24 канал
Керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про те, що Україна успішно пройде опалювальний сезон цього року. Для цього, за його словами, у наших сховищах достатньо газу.
За словами Юрія Вітренка, в наших сховищах зараз є понад 15 мільярдів кубометрів газу. Керівник "Нафтогазу" під час брифінгу щодо створення координаційного енергетичного штабу заявив, що цей показник є вищим, ніж у 2014 – 2018 роках.
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Опалювальний сезон пройде спокійно
Юрій Вітренко підкреслив, що ресурсів "Нафтогазу" досить для опалювального сезону. Також Керівник "Нафтогазу" нагадав, що згідно з підписаним з урядом меморандум унеможливлює підвищення тарифів. Це стосується як центрального, так й індивідуального опалення.
Цей опалювальний сезон, за нормальних умов, ми пройдемо з нормальним постачанням газу без перебоїв, зі стабільними цінами та тарифами,
– заявив Вітренко.
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