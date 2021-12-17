Цей опалювальний сезон ми пройдемо без перебоїв, – Вітренко

Керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про те, що Україна успішно пройде опалювальний сезон цього року. Для цього, за його словами, у наших сховищах достатньо газу.

За словами Юрія Вітренка, в наших сховищах зараз є понад 15 мільярдів кубометрів газу. Керівник "Нафтогазу" під час брифінгу щодо створення координаційного енергетичного штабу заявив, що цей показник є вищим, ніж у 2014 – 2018 роках.

До теми Запаси критично малі: до України прибули ще 2 судна з американським вугіллям

Опалювальний сезон пройде спокійно

Юрій Вітренко підкреслив, що ресурсів "Нафтогазу" досить для опалювального сезону. Також Керівник "Нафтогазу" нагадав, що згідно з підписаним з урядом меморандум унеможливлює підвищення тарифів. Це стосується як центрального, так й індивідуального опалення.

Цей опалювальний сезон, за нормальних умов, ми пройдемо з нормальним постачанням газу без перебоїв, зі стабільними цінами та тарифами,

– заявив Вітренко.

До теми пропонуємо сюжет про нестачу вугілля в Україні: дивіться відео

Напередодні Юрій Вітренко заявляв, що якщо в Україну прийдуть морози -15 градусів і нижче, то можливі проблеми. Однак і тоді керівник "Нафтогазу" наголошував, що газу в нас достатньо.