Через санкції резерви російського центробанку заблоковані та не дозволяють контролювати ситуацію з валютою на ринку. Про це розповіла голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна.

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Вона зазначила, що центробанк може розпоряджатися приблизно половиною резервів. А саме – золото, юані та інші не схильні до санкційних ризиків активи. Проте вони не дають можливості керувати ситуацією з валютою на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, що в Росії пенсійними накопиченнями будуть закривати "дірки" в російському бюджеті. Закон, що дозволяє міністерству фінансів використовувати кошти Фонду національного добробуту, уже підписав Путін. Крім того, Також російський мінфін тепер може витрачати цінні папери вкладників.

До теми дивіться відео про те, що Грузія не запроваджуватиме санкції проти Росії:

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