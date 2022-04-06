Відповідну заяву зробив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що потрібно ще більше санкцій.

Зауважте Радник глави МВС відповів, чи будуть нові санкції критичними для Росії

Для розуміння – Центробанк Росії витратив 40 мільярдів на підтримку курсу рубля за період повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Санкції працюють, хоча їх потрібно більше,

– наголосив Єрмак.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЄС має ввести жорсткіші санкції проти Росії. Український лідер наголосив: усі у Європі мають перестати боятися. Демократію та цінності необхідно ставити вище, ніж погрози з боку Росії.

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