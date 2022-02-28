Центробанк Росії підвищить ставку до 20%

Банк Росії вирішив підвищити ключову ставку до 20% річних. Рішення прийняли на фоні історичного обвалу рубля та санкцій, які світ наклав на Росію.

Необхідність підвищення пояснили кардинальною зміною зовнішніх умов для російської економіки.

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Підвищення ключової ставки дозволить підтримати фінансову та цінову стабільність та захистити заощадження громадян від знецінення,

– заявив ЦБ.

Що таке ключова ставка Від ключової ставки (в Україні це облікова ставка) залежать ставки на депозити, кредити, іпотеки. Всі вони зростають. Також країні стає дорожче залучати інвестиції. Хоча через санкції Росії і так важко залучати інвестиції.

Санкції проти Центробанку Росії

Цієї ночі Євросоюз заборонив операції, пов'язані з управлінням резервами та активами Ценробанку Росії. Завдяки цьому буде заморожено близько половини фінансових резервів, які зберігаються в банках країн G7.

Слідом за ЄС та низкою попередніх санкцій, Велика Британія вирішила ввести санкції проти Центрального банку Російської Федерації.

Нагадаємо, що курс рубля обвалився до історичного мінімуму, втративши понад 40% своєї вартості. Це історичний обвал.

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