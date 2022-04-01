Центробанк Казахстану поклав кінець "картковому туру" росіян

Оскільки у Росії платіжні системи Visa та Mastercard перестали працювати, то вони почали відкривати картки у банках сусідніх країн. Зокрема і Казахстану. Але його Центробанк швидко цю лазівку прикрив.

Росіянам почали влаштовувати тури вихідного дня. Щоправда, розраховані вони були на те, щоб відкрити собі картковий рахунок в якійсь з країн Центральної Азії. Наприклад, Казахстані.

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Відкривати картки росіянам у Казахстані буде складніше

Щоправда, у Центробанку вирішили дещо ускладнити життя росіянам. Він випустив нові рекомендації для комерційних банків. Вони стосуються саме видачі карток Visa та Mastercard мешканцям Росії. Відповідний документ від Центрального банку Казахстану з'явився 29 березня. У ньому уточнюється робота банків країни з нерезидентами.



У документі банкам кілька разів рекомендують зважати на ризики / Скриншот



У документі банкам кілька разів рекомендують зважати на ризики / Скриншот

Відтак, Центробанк нагадує фінустановам про важливість проведення верифікації за правилами внутрішнього контролю. І лише після цього можна говорити про відкриття рахунку фізичній особі.

Так, банк повинен провести оцінку географічного ризику. Мовиться про те, що установі варто визначити, які наслідки може мати для них співпраця з громадянами країн, проти яких весь світ запровадив санкції. Усі ці заходи, мовиться у документі, дозволять уникнути репутаційних ризиків.

Крім того, якщо банки таки видають картки Visa та Mastercard нерезидентам країни, то вони повинні зв'язатися з представниками міжнародних платіжних систем. Це необхідно зробити, щоб оцінити ймовірність "несприятливих ризиків у діяльності банків та їхньої мінімізації".

Якщо резюмувати, то Центробанк Казахстану просто не рекомендує з російськими громадянами мати справ. Про це свідчить той факт, що у документі слово "ризик" згадується чотири рази.

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