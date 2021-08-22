Центренерго не має грошей на вугілля для опалювального сезону й просить банки про кредит, – ЗМІ

У ПАТ Центренерго критична ситуація із запасами вугілля для опалювального сезону. Міністерство енергетики навіть попросило держбанки надати кредит підприємству.

Центренерго не має достатньо коштів, аби забезпечити необхідний запас вугілля. Це обговорили на нараді, у якій взяли участь міністр енергетики Герман Галущенко, очільник Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, а також представники НБУ, Ощадбанку, Укрексімбанку та, звісно, Центренерго.

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Потрібна співпраця багатьох державних установ, – Галущенко

Для сталого проходження опалювального сезону нам потрібне злагоджене співробітництво всіх державних установ. Особливого цього року, коли ми маємо працювати в ізольованому режимі,

– заявив Галущенко.

Як повідомили в Укренерго, наразі на складах теплоелектростанцій – критична кількість вугілля. Станом на 16 серпня було 763 тисячі тонн вугілля – це на 38% менше, аніж передбачає графік.

У "Нафтогазі" готові до опалювального сезону

Зазначимо, тим часом у "Нафтогазі" повідомили, що Україна за запасами газу готова до опалювального сезону. Плановий обсяг, а це – 17 мільярдів кубів – уже досягнуто.

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