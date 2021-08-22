Центренерго не має достатньо коштів, аби забезпечити необхідний запас вугілля. Це обговорили на нараді, у якій взяли участь міністр енергетики Герман Галущенко, очільник Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, а також представники НБУ, Ощадбанку, Укрексімбанку та, звісно, Центренерго.

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Потрібна співпраця багатьох державних установ, – Галущенко

Для сталого проходження опалювального сезону нам потрібне злагоджене співробітництво всіх державних установ. Особливого цього року, коли ми маємо працювати в ізольованому режимі,

– заявив Галущенко.

Як повідомили в Укренерго, наразі на складах теплоелектростанцій – критична кількість вугілля. Станом на 16 серпня було 763 тисячі тонн вугілля – це на 38% менше, аніж передбачає графік.

У "Нафтогазі" готові до опалювального сезону

Зазначимо, тим часом у "Нафтогазі" повідомили, що Україна за запасами газу готова до опалювального сезону. Плановий обсяг, а це – 17 мільярдів кубів – уже досягнуто.

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