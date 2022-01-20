Центральний банк Росії офіційно запропонував заборонити криптовалюту

У Росії можуть повністю заборонити використовувати криптовалюту. Центральний банк офіційно запропонував таку ініціативу.

20 січня установа опублікувала доповідь про "ризик криптовалют та можливі заходи врегулювання". Документ тепер мають "обговорювати".

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Центральний банк попередив приватних інвесторів, що вони можуть повністю втратити вкладення, а курс криптовалюти схильний до коливань. Він, мовляв, часто залежить від інформаційного фону. Зокрема, заяв публічних осіб, які можуть завалити ринок за короткий час.

Зростання інтересу російських громадян, суттєвий обсяг вкладень і високі ризики операцій із криптовалютами створюють потенційні системні загрози. Статус російського рубля, який не є резервною валютою, не дозволяє застосовувати у Росії м'який підхід та ігнорувати наростання ризиків,

– мовиться у доповіді.

Що пропонує центральний банк Росії

Запровадити відповідальність за оплату криптовалютою товарів та послуг;

заборонити обіг та обмін криптовалют на території Росії та встановити відповідальність за порушення. Зокрема, банк пропонує напрацювати механізми виявлення операцій та осіб, які їх здійснюють;

заборонити фінансовим організаціям робити вкладення у криптовалюти;

призначити орган, який буде здійснювати моніторинг цих заходів.

Зауважимо, банк не забороняє росіянам просто володіти криптовалютою.

До чого тут опозиція

Насправді однією з причин, чому хочуть заборонити криптовалюту, є фінансування опозиції та так званих "іноземних агентів". Американське видання Blomberg заявило, що лобіювала заборону криптовалюти ФСБ. Адже платежі в цифровій валюті важко відстежувати. Росіяни все частіше використовують їх для пожертвувань на користь опозиції.

Крім того, банк вже тривалий час виступав проти криптовалюти. Керівниця установи Ельвіра Набіулліна казала, що цю валюту використовують "для нелегальних операцій кримінального характеру".

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