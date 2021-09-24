Центральний банк Китаю оголосив всі криптовалютні операції незаконними: біткойн здешевшав

У Китаї Центральний банк ввів повну заборону на всі криптовалютні транзакції. Це одразу призвело до здешевшання біткойну.

Використання цифрових активів у країні тепер прирівнюється до незаконної фінансової діяльності.

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Китаю оголосив криптовалютні операції незаконними

Центральний банк Китаю заявив, що всі транзакції з використанням біткойнів та інших цифрових активів тепер класифікуватимуть як незаконну фінансову діяльність.

Через це поза законом опинилися і послуги, які жителям країни надають криптовалютні біржі.

Ціни на біткоїн поповзли вниз

Після такого кроку китайського регулятора ціна біткойна за годину впала більш ніж на 3 тисячі доларів або ж на 6%.

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