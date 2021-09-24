Використання цифрових активів у країні тепер прирівнюється до незаконної фінансової діяльності.
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Китаю оголосив криптовалютні операції незаконними
Центральний банк Китаю заявив, що всі транзакції з використанням біткойнів та інших цифрових активів тепер класифікуватимуть як незаконну фінансову діяльність.
Через це поза законом опинилися і послуги, які жителям країни надають криптовалютні біржі.
Ціни на біткоїн поповзли вниз
Після такого кроку китайського регулятора ціна біткойна за годину впала більш ніж на 3 тисячі доларів або ж на 6%.
Криза у китайській компанії Evergrande: що відомо
- Днями світові ринки сколихнула новина про можливий крах найбільшої китайської компанії у сфері нерухомості Evergrande. На тлі цього акції компаній та фондові індекси пішли донизу.
- Проблеми китайської компанії-гіганта у сфері нерухомості також стали причиною турбулентності на ринку криптовалют. Зокрема, курс біткойна знову обвалився. Також працювала формула: падає біткойн – падають інші цифрові монети.
- Криза у Evergrandе призвела до того, що найзаможніші люди світу втратили понад 26 мільярдів доларів.