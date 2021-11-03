Компанія ТОВ "Тег Груп" нещодавно отримала дозвіл на імпорт електроенергії з Білорусі. Віталій Бутенко створив її влітку за тиждень після того, як пішов з ДТЕК – компанії олігарха Ріната Ахметова. Голова профільного комітету в Раді Андрій Герус не вважає цей зв'язок збігом. Про це він написав у фейсбуці.

Важливо Укренерго пояснило постачання електроенергії з Білорусі

Компанія зі статутним фондом 7,5 тисячі доларів може розпочати імпорт електроенергії обсягом 20 – 30 мільйонів доларів у місяць. До жовтня ця компанія не вела взагалі ніякої діяльності – і вжух – відразу імпорт на пів мільярда гривень у місяць. Андрій Герус Голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Порушення на ринку електроенергії

Пізніше нардеп повідомив про факт грубого порушення законодавства при торгівлі електричною енергією з боку компанії Бутенка:

До 1 листопада трейдери мали право продавати на "ринку на добу наперед" не більше, ніж 10% від обсягів електроенергії, купленої у виробників.

Водночас ТОВ "Тет груп" в кілька разів перевищила це обмеження. Обсяги зловживань складали сотні мільйонів гривень.

Малоймовірно, що Віталій Бутенко, який довго працював комерційним директором групи ДТЕК, не знав про існування такої законодавчої норми. Тому скоріше йдеться про умисне та усвідомлене порушення закону, а таке, на мою думку, заслуговує і найжорсткішого покарання, включно із позбавленням ліцензії,

– написав Герус в телеграмі.

Що відомо про ДТЕК Це найбільша приватна енергетична компанія України, яку контролює олігарх Рінат Ахметов. Компанія є монополістом на ринку теплової енергетики та займає вагому частку на ринку електроенергії – 23%.

Позапланові перевірки

Зазначимо, що 8 листопада на своєму засіданні регулятор НКРЕКП розгляне питання позапланових перевірок п’яти трейдерів електричною енергією на предмет зловживань на оптовому ринку електричної енергії. Серед них:

ТОВ "Тет груп";

ТОВ "Запорізький енергетичний альянс"

ТОВ "Йе енергія";

ТОВ "Стелла енерджі";

ТОВ «Св Енерджі".

Перевірки повинні провести до 15 листопада.

Важливо Вибір між поганим і дуже поганим, – експертка про імпорт електроенергії з Росії

Зверніть увагу! Через аварійність ТЕС і ТЕЦ холдингу ДТЕК Україна попросила в Білорусі аварійної допомоги у вигляді постачання електроенергії. Щоправда, в ДТЕК заперечують свою вину.

Що відбувається на ринку електроенергії: коротко