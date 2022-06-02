Про це 24 каналу розповів колишній виконуючий обов'язки міністра економіки Павло Кухта. Він також зазначив, що під час війни ми не можемо самотужки наповнити бюджет, але партнери та союзники виділили нам достатньо коштів, аби тримати бюджет "на плаву".

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І це логічна модель – наші солдати проливають кров на війні із Росією, а нам хоча б дають кошти. Є певні проблеми: кошти йдуть довго та є нюанси в розподілі, адже велика частина цих сум йдуть на підтримку інших країн,

– говорить Кухта.

Проте, експерт пояснює, що ми пропонуємо нашим партнерам поділити їх фінансування і відокремити видатки конкретно на нас. Таким чином, дефіцит бюджету частково покриватимуть наші союзники.

Що таке облікова ставка? Це один із інструментів монетарної політики, за допомогою якого Національний банк України встановлює орієнтир стосовно вартості залучених та розміщених грошових коштів. Перш за все це стосується банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку України.

"Ми живемо не для бюджету – бюджет існує для нас. Зрозуміло, що під час війни велику його частину потрібно зводити, але у нас є рішення і це проблема чиновників", – додає Павло Кухта.

На що вплине підвищення облікової ставки

Якщо ми помічали останніми тижнями ситуацію в обмінних пунктах, то вона була дуже небезпечною – по суті, у нас відбувалася девальвація гривні, зазначає Кухта. Він додає, що до всього, девальвація була захованою – для бізнесу був один курс, для простих громадян інший.

Підвищення облікової ставки вплине на відсоток кредитування та іпотеки. Але, якщо громадяни покладуть кошти на депозит – отримають хороші відсотки, що є зворотнім боком медалі.

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