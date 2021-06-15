Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, питання щодо впливу відповідного закону на тіньову економіку залишається відкритим.

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"На цьому постійно зауважував МВФ, що не має жодного прикладу у світі, коли податкова амністія закінчувалася добре, коли податкова амністія мала позитивний ефект на економіку" – сказав Сергій Фурса.

Ідея щодо цього, за словами Фурси, виникла тому що почав працювати фінансовий моніторинг в банках. Він пояснив, що негативними ефектами податкової амністії може бути стимулювання не платити податки.

На кого впливатиме закон про податкову амністію

Фурса зазначив, що на посадовців відповідний закон наче не розповсюджується. Проте якщо особа, наприклад, отримувала доходи у конверті, вагомі, і не декларувала це, й у неї накопичились досить високі статки – для неї відповідний закон є великою приємністю.

"Це взагалі не про олігархів, мені важко уявити як олігархи заробляють щось в тіні. Вони ж не отримують ні від кого зарплату в конверті. А офшорів цей законопроєкт не стосується, тому ні, це взагалі історія не про олігархів", – сказав Сергій Фурса.

Він додав, у питанні податкової амністії не мовиться про історії саме з так званими трансферним ціноутворенням, де великий бізнес залишає гроші в офшорах.

Сергій Фурса пояснив закон про податкову амністію: дивіться відео

Закон про податкову амністію: коротко