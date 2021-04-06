Це сигнал іншим кредиторам, – Марченко про повернення місії МВФ

Співпраця з Міжнародним валютним фондом була конструктивною і наразі продовжується. Водночас власне повернення місії МВФ в Україну не є принциповим.

Наразі в Україні тривають консультації над конкретними формулюваннями зобов'язань перед МВФ. Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Чи є необхідність саме в місії МВФ

Очільник Міністерства фінансів пояснив, що наразі із МВФ триває співпраця в режимі онлайн. Водночас те, у якому форматі її здійснюють, наразі не принципово, додав він.

"Для нас не змінився спосіб комунікації з МВФ. Ми виконуємо ті ж речі, що в місії, що без місії. Нам принципово зараз вийти на проєкт меморандуму – з чіткими формулюваннями наших зобов'язань", – пояснив Сергій Марченко.

Водночас він зазначив, що гроші від Міжнародного валютного фонду передбачено спрямувати на фінансування дефіциту бюджету та "погашення попередніх боргів.

Для нас це важливо, тому що це сигнал іншим кредиторам, Євросоюзу, Світовому банку та всьому міжнародному ринку капіталів,

– сказав міністр фінансів України.

На 2021 рік, за словами Марченка, передбачено отримання 2 траншів, по 700 мільйонів доларів. Він роз'яснив. що відповідні кошти не передбачено конкретно на боротьбу з пандемією.



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу

"Власне в бюджеті є видатки й зокрема на боротьбу з пандемією, які ми фінансуємо рахунком доходів та інших запозичень. Тому можна сказати, що частина цих коштів може бути використана й напряму на боротьбу з коронавірусом", – зауважив міністр фінансів.

Розвиток подій у випадку, якщо траншу не буде

Сергій Марченко зазначив, що питання про те, що траншу від МВФ для України не буде – не обговорюють. Він пояснив, що у Міністерстві фінансів є варіанти дій на випадок різних подій, але наразі робота триває за основним сценарієм.

Інші сценарії мають певні наслідки, які не бажані для економіки, тому варто зараз йти по оптимістичному – це відновлення співпраці з МВФ та отримання відповідної кредитної підтримки,

– сказав Марченко.

Також він пояснив, що ключовими залишаються питання щодо відновлення антикорупційної інфраструктури, а також:

забезпечення проведення судової реформи;

питання ринків електрики та газу.

За словами очільника Міністерства фінансів, також обговорюють питання з приводу дефіциту бюджету на 2022 рік та у який спосіб бюджет балансуватимуть. Також він додав, що наразі питання незалежності Нацбанку кредитор не підіймав.

Сергій Марченко про ситуацію з траншем від МВФ: дивіться відео

Транш від МВФ для України: коротко