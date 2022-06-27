Про це 24 каналу повідомив ексвиконувач обов'язків міністра економрозвитку Павло Кухта. Він зазначив, що в Росії останній дефолт був у 1998 році.

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Уже 2 дефолт Росії

За його словами, фактично це був дефолт по зовнішніх зобов'язаннях Росії. Тобто тоді технічно росіяни зберегли платежі по зовнішніх облігаціях, які випустили з 1991 року, однак вони допустили дефолт по радянських боргах, які взяла на себе Росія, і по внутрішніх облігаціях, які тримали здебільшого іноземці.

"Тобто насправді у Росії вже 2 дефолт за 25 років, що багато говорить про "надійність" цього позичальника", – наголосив Кухта.

Символічний акт

Він також зазначив, що для президента Росії Володимира Путіна було дуже важливо сплачувати борги країни. До прикладу, наприкінці 1990-х років він відмовив німецькому канцлеру, який тоді пропонував якісь полегшення стосовно платежів. Очільник Кремля запевнив, що Росія велика держава, тому вони спроможні платити по своїх зобов'язаннях.

І ось ця велика держава раз на чверть століття заходить у дефолт. Зараз це радше символічний акт, оскільки у Росії справді є гроші, аби заплатити. Однак вони не можуть зробити платіж, через санкції,

– пояснив Кухта.

Коли буде реальний дефолт

Водночас він наголосив, що за кілька років, коли почнеться зниження цін на енергоносії – дефолт Росії буде вже не символічний, а цілком реальний. Адже коли в держави-агресорки розпочнуться проблеми з доходами, їй треба буде якось залучати фінансування.

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До прикладу, коли в нашої держави почалися проблеми з доходами, ми стали співпрацювати з Міжнародним валютним фондом та іншими кредиторами, аби залучати необхідні гроші. Утім, як наголосив Кухта, Росія просто не зможе цього зробити.

"У такий період для росіян стає критично важливим залучати гроші, оскільки по-іншому вони просто не здатні розрахуватися по власних зобов'язаннях. Тобто влада почне обирати – платити пенсії, чи зарплату військовим та інше. Водночас вже не буде в кого взяти гроші", – підсумував Кухта.

Кухта пояснив, як дефолт вплине на Росію: дивіться відео



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