На це не звертають увагу, – Гетманцев назвав мету економічного паспорта українця

В Україні досить сильно впала народжуваність. Економічний паспорт українця повинен налагодити відповідний процес.

Такою є ще одна сторона програми. Про це повідомив в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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Стимулювання народжуваності

За його словами, в нашій державі, зокрема через економічні негаразди, катастрофічно впала народжуваність.

На це, можливо, не звертають належної уваги. Це стимулювання народжуваності,

– наголосив Гетманцев.

Треба сприймати програму і щодо стимулювання народжуваності. Він пояснив, що подружжя, які не мають дітей і не отримують жодних відрахувань, відповідно до програми, можуть народити.

Гетманцев зауважив, що 300 тисяч малюків щороку з'являються на світі: "Дітей народжується менше. Одним із наших пріоритетів є програми, пов'язані зі стимулюванням народжуваності".

Створення Служби у правах дітей

Як відзначив голова податкового комітету, в Україні проголосували за постанову про створення Служби у справах дітей.

Це дуже важливе рішення. Можливо, його ЗМІ недооцінили,

– розповів Гетманцев.

Служба насамперед опікуватиметься дітьми з тих сімей, де їм не приділяють належної уваги.

Народжуваність в Україні: що відомо

В Україні можливий антирекорд народжуваності за останні 30 років.

Станом на вересень 2021 року, зафіксували 132 595 малюків, які з'явились на світ.

Як пояснили у Держстаті, відсоток народжуваності зменшується щомісяця.

До речі, у Мінсоцполітики мають намір збільшити допомогу при народженні дитини до 50 тисяч гривень.