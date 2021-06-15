Це не стосується корупційних схем, – Марченко про податкову амністію

У Верховній Раді ухвалили закон щодо податкової амністії. Він дозволить українцям, окрім державних службовців, задекларувати свої статки, які були набуті із порушенням податкового законодавства.

Мовиться як про бізнесменів, які "ховають" гроші на офшорах, так і про пересічних громадян, які хочуть легалізувати кошти, що не були оподатковані раніше. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Марченко розповів про новий закон

За його словами, це стосується, зокрема, людей, що отримували зарплату у конвертах. Закон дозволить українцям легалізувати кошти за незначну ціну.

Це (закон – 24 канал) не стосується доходів, отриманих від кримінальних справ, пов'язаних з відмиванням коштів, з торгівлею людьми, наркотиками. Корупційних схем це також не стосується,

– пояснив міністр.

Він наголосив, що посадовці та ті, хто залучені у корупційні схеми, будуть нести відповідальність. Закон стосується лише частини несплати податків. Крім того, документ передбачає, що родичі чиновників не зможуть більше декларувати їхнє майно, як свою власність.

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Марченко зауважив, що закон передбачає досить прийнятні умови для того, що легалізувати свої доходи. Мовиться про 5%, якщо це гроші, які походженням з України, із закордону – 9%. Якщо гроші були вкладенням в облігації внутрішньодержавної позики – 2,5% податків.