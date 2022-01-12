Це не ревізія отриманих доходів, – Гетманцев про методи податкового контролю

Після завершення податкової амністії в Україні планують запровадити непрямі методи податкового контролю. Відповідний законопроєкт вже розробляє уряд.

Вже у 2022 році напрацьований Кабінетом Міністрів документ можуть внести у Верховну Раду. Відповідну заяву зробив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Поточні результати податкової амністії

Нардеп повідомив, що наразі у межах податкової амністії вже амністовано 1 мільярд 204 мільйонів гривень. Зокрема, за період свят – більш ніж 100 мільйонів гривень.

"Динаміка збільшується, і все більше громадян беруть участь у податковій амністії, бо наші співгромадяни розуміють, що сучасний фінансовий світ дуже прозорий, і ти мусиш пояснювати походження своїх грошей", – заявив Гетманцев.

Непрямі методи податкового контролю – не про ревізію

Парламентар також наголосив, що непрямі методи податкового контролю "це не про ревізію тих доходів, які люди отримали вже".

Якщо хтось придбав квартиру чи будинок за гроші, отримані з ухилення від оподаткування, ніхто не може відібрати цю квартиру чи будинок, ніхто не може донарахувати жоден податок на вартість цього активу,

– пояснив Гетманцев.

Він додав, що такого повноваження ні у Податкової служби, ні у кого іншого немає і не буде ніколи. "Тому може йти мова лише про майбутні коштовні придбання, які відмічаються в реєстрах", – зазначив "слуга народу". Та уточнив, що це – квартири, автомобілі, акції, цінні папери

Податкова амністія в Україні: що відомо

З 1 вересня 2021 року в Україні почалася податкова амністія – одноразове добровільне декларування фізичними особами належних їм активів з подальшою сплатою одноразового збору до державного бюджету

Спецдекларування триватиме протягом року, тобто до 1 вересня 2022 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко раніше розповів, що після податкової амністії влада використовуватиме непрямі методи визначення доходів.

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