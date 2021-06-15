Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, наразі щодо БЕБ вже оголосили конкурс.

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"Він (конкурс – 24 канал) має у вересні запрацювати і сьогодні (15 червня – 24 канал) ми вже фактично оголосили конкурс на подання заявок. Він буде відбуватися до 7, здається, липня. Потім я як член конкурсної комісії і деякі інші – будемо відбирати голову БЕБ і далі створювати цей орган", – розповів Сергій Марченко.

За яких умов від роботи БЕБ буде результат

Міністр фінансів України пояснив, що зміни можуть відбутися, якщо Бюро економічної безпеки створять з погляду так званої філософії боротьби зі схемами щодо сплати податків і зловживань з боку економічних злочинів проти держави.

За словами Марченка, значний ефект для БЕБ може мати побудова на сучасних способах відстеження злочинів. Окрім того, про позитивні наслідки створення Бюро може мовитись, якщо до цього органу наберуть людей з незаплямованою репутацією, доброчесністю та відбір буде досить прозорим і незаангажований.

Так цей орган може мати право на життя і тоді буде результат,

– сказав Сергій Марченко.

Бюро економічної безпеки в Україні: коротко