Це катастрофа, – Залужний обурений закладеною сумою в бюджеті на військових

Валерій Залужний вважає катастрофічною суму, яку заклали в Держбюджеті-2021 на фінансування української армії. Мовиться про виділення 116 мільярдів гривень.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Збройні сили та Міноборони закладали 152 мільярди гривень в оборонний бюджет на 2022 рік. Однак, за його словами, невідомо, якою сума буде у підсумку.

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Катастрофічна ситуація

Валерій Залужний наголосив, що у 2021 році в бюджет було закладено 116 мільярдів гривень. За його словами, "це катастрофа".

Катастрофічна ситуація. Це взагалі ні про що,

– додав генерал-лейтенант.

Детальніше про виділення коштів

Грошове забезпечення українських військових збільшили на 7,7 мільярда гривень.

Виділили рекордні кошти на програму розвитку озброєння та військової техніки.

Окрім цього, 5,5 мільярда гривень пропонують виділити для забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

Доплати військовим пенсіонерам у бюджеті передбачено 10,6 мільярда гривень.

Кабінет міністрів ухвалив видатки на сектор безпеки й оборони в проєкті Держбюджету-2022 у середу 15 вересня. За словами Дениса Шмигаля, туди направили 5,95% ВВП держави.

Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу