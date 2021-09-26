Це катастрофа, – Залужний обурений закладеною сумою в бюджеті на військових
26 вересня 2021 , 16:44Читать новость на русском
Джерело:"Радіо Свобода"
Валерій Залужний вважає катастрофічною суму, яку заклали в Держбюджеті-2021 на фінансування української армії. Мовиться про виділення 116 мільярдів гривень.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Збройні сили та Міноборони закладали 152 мільярди гривень в оборонний бюджет на 2022 рік. Однак, за його словами, невідомо, якою сума буде у підсумку.
Читайте також РНБО ухвалила видатки на оборонку, які раніше схвалив Кабмін
Катастрофічна ситуація
Валерій Залужний наголосив, що у 2021 році в бюджет було закладено 116 мільярдів гривень. За його словами, "це катастрофа".
Катастрофічна ситуація. Це взагалі ні про що,
– додав генерал-лейтенант.
Детальніше про виділення коштів
- Грошове забезпечення українських військових збільшили на 7,7 мільярда гривень.
- Виділили рекордні кошти на програму розвитку озброєння та військової техніки.
- Окрім цього, 5,5 мільярда гривень пропонують виділити для забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб.
- Доплати військовим пенсіонерам у бюджеті передбачено 10,6 мільярда гривень.