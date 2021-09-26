Це катастрофа, – Залужний обурений закладеною сумою в бюджеті на військових

26 вересня 2021 , 16:44
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Джерело:

"Радіо Свобода"

Валерій Залужний вважає катастрофічною суму, яку заклали в Держбюджеті-2021 на фінансування української армії. Мовиться про виділення 116 мільярдів гривень.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Збройні сили та Міноборони закладали 152 мільярди гривень в оборонний бюджет на 2022 рік. Однак, за його словами, невідомо, якою сума буде у підсумку.

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Катастрофічна ситуація

Валерій Залужний наголосив, що у 2021 році в бюджет було закладено 116 мільярдів гривень. За його словами, "це катастрофа".

Катастрофічна ситуація. Це взагалі ні про що,
– додав генерал-лейтенант.

Зверніть увагу! Кабінет міністрів ухвалив видатки на сектор безпеки й оборони в проєкті Держбюджету-2022 у середу 15 вересня. За словами Дениса Шмигаля, туди направили 5,95% ВВП держави.

Детальніше про виділення коштів

  • Грошове забезпечення українських військових збільшили на 7,7 мільярда гривень.
  • Виділили рекордні кошти на програму розвитку озброєння та військової техніки.
  • Окрім цього, 5,5 мільярда гривень пропонують виділити для забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб.
  • Доплати військовим пенсіонерам у бюджеті передбачено 10,6 мільярда гривень.

Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олег Васьків