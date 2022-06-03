Це інструмент для стабільності гривні, – економіст пояснив, чому НБУ підвищив облікову ставку

Нацбанк підняв облікову ставку з 10% до 25%. На думку експертів, це допоможе стабілізувати гривню. Чому ухвалили таке рішення та як це вплине на громадян – читайте пояснення економіста у статті.

Про це 24 каналу розповів економіст, член Ради Нацбанку Василь Фурман.

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Чому НБУ підняв облікову ставку до 25%

Це один із інструментів монетарної політики, за допомогою якого Нацбанк України встановлює орієнтир стосовно вартості залучених та розміщених грошових коштів. Перш за все, це стосується банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку України.

За словами експерта, головною функцією Нацбанку є забезпечення стабільності гривні.

Так, ми бачили, що під час війни гривня потрохи знецінювалася, а інфляція в квітні склала близько 16%. Тому НБУ не міг не реагувати та прийняв рішення про підняття облікової ставки,

– пояснив Фурман.

Економіст наголосив, що це дієвий інструмент для забезпечення стабільності гривні та макроекономіки. Він наголосив, що таке рішення грунтується на досвіді 2014 – 2015 року.

Як це вплине на українців

На думку Фурмана, для людей сьогодні важливо, щоб гривня була стабільна, була невелика інфляція та несуттєве зростання цін, тому цей інструмент допоможе.

"Підняття облікової ставки – це одна з передумов до повернення НБУ до "політики плаваючого курсу". Хоча остаточно до цього можна буде повернутися, коли запрацює економіка та відновиться український експорт", – каже він.

Експерт наголосив, що українцям важлива стабільність в макроекономіці, і піднімаючи облікову ставку, НБУ впливає на дохідність по депозитах.

Тобто люди будуть менше витрачати, а розміщуватимуть гроші на депозитах в банках. І банкіри хочуть змінити дохідність по короткострокових депозитах…. А депозити – це надійно, люди не ризикують, бо в Україні є закон про гарантування будь-якої суми в банках,

– відповів економіст.

Фурман запевнив, що НБУ збільшив облікову ставку, щоб таким чином впливати на рішення банків про депозитні ставки. Таке було і в інших країнах світу.

"Ми бачимо, що це рішення позитивно відобразиться на українській гривні. Також позитивно вплине на гривню отримання коштів від міжнародних організацій (майже 5 мільярдів доларів)", – сказав він.

За словами економіста, НБУ все робить правильно, адже за 100 днів війни ми зберегли макроекономічну стабільність. Система працює і працюватиме надалі. Тому система збільшення облікової ставки до 25% є правильним.

До слова, колишній виконуючий обов'язки міністра економіки Павло Кухта пояснив, що підвищення облікової ставки вплине на відсоток кредитування та іпотеки. Але, якщо громадяни покладуть кошти на депозит – отримають хороші відсотки, що є зворотнім боком медалі.

Фурман про курс гривні та підвищення облікової ставки: відео