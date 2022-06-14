Про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%, щоб боротися з інфляцією.

До теми Під час війни краще витрачати чи заощаджувати гроші: пояснення інвестиційного банкіра

Фурса каже, що Нацбанк бачить, що інфляція розганяється.

"До того ж, ще одна велика загроза інфляції - друкарський верстат самого НБУ. Адже Нацбанк був змушений з початку року надрукувати вже 190 мільярдів гривень, а це багато", – каже експерт.

Економіст пояснив, чому Нацбанк друкує гроші. За його словами, все через те, що мало хто купує військові облігації, бо відсоткова ставка по них 11%. А інфляція очікується на рівні 20 - 25%.

Таким чином НБУ сигналізує уряду, щоб він підвищив облікову ставку. Завдяки цьому більше грошей буде йти не просто в банківську систему, а фінансуватиме дефіцит бюджету. Це головне,

– сказав Фурса.

Інвестиційний банкір зазначив, що зараз дійсно є загроза не тільки високої інфляції цього року (буде найбільшою за останні 5 років), а є й ризик гіперінфляції, якщо друкарський верстат перегріється.

Чи будуть рости ціни? На думку Фурси, так, адже інфляція цього року сильна, тож і ціни на продукти чи товари зростуть. Тут можна лише мінімізувати ризики, зокрема для цього підняли облікову ставку.

"В нас через війну багато проблем, зокрема логістичних, які призведуть до подорожчання продуктів", – додав він.

Економіст відповів, що підняття ставки на 25% ніяк не впливає на звичайних українців. Хіба що це призведе до збільшення ставок по депозитах, щоб гроші людей пішли туди, зокрема на військові облігації.

Водночас, на думку Фурси, поки невідомо, що буде з гривнею. Проте поки немає передумов, що гривня буде дуже падати.

Сергій Фурса про інфляцію, курс долара та економіку під час війни:



До слова, у травні помітно пришвидшилась інфляція, а у місячному вимірі ціни зросли на 2,7%. Проте деякі категорії товарів подешевшали на декілька гривень. Як змінились ціни за місяць в Україні – читайте у статті.