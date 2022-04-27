Глава Єврокомісія Урсу фон дер Ляєн назвала такий крок Росії газовим шантажем Європи, але запевнила, що ЄС готовий до цього.

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Ми готові до такого сценарію. Ми плануємо нашу скоординовану відповідь ЄС. Європейці можуть бути впевнені, що ми єдині й солідарні з державами-членами, які постраждали,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

Європа шукає альтернативу

Глава Єврокомісії наголосила, що таке рішення Росії ще раз свідчить про її ненадійність як постачальника газу. Наразі ЄС працює над альтернативними поставками газу та над підвищенням обсягу газу в сховищах всіх країн ЄС.

В ЄС скликали засідання газової координаційної групи, і наразі там готують скоординовану відповідь ЄС. Також Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Польщу, Болгарію та інші країни, які постраждають від цього, не залишать самих.

Газовий шантаж

Нагадаємо, що Росія захотіла отримувати оплату в рублях за свій газ з 1 квітня. Ця вимога стосувалася лише "недружніх" до Росії країн. Євросоюз та G7 відмовилися це робити. Тепер Росія намагається шантажувати ЄС, відключивши від постачання Польщу та Болгарію.

Зазначимо, що Європа сильно залежна від російських енергоносіїв. Зокрема 40% постачання газу надходить з Росії.



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