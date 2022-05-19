Сполучені Штати Америки активно допомагають Україні у війні проти російських окупантів, усіляко намагаючись стримати агресора. Разом із прийнятими санкціями в Америці розпочалися арешти російського майна та фінансів.

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США не можуть вилучати офіційні активи Росії

Раніше лунала інформація про те, що США навіть арештують рахунки самої Росії, а гроші передадуть на відновлення України. Втім, такий сценарій нереалістичний – такий крок, на думку США, незаконний.

Міністерка фінансів США Джанетт Єллен повідомила, що США не можуть вилучити активи російського Центробанку, які вони заморозили через вторгнення окупантів в Україну. Разом з тим вона запевнила, що разом із партнерами веде активні пошуки коштів для спрямування відбудови України після війни.

Єллен підкреслила, що напад Росії на Україну – це головне питання, яке стоїть в порядку денному країн "великої сімки". За їхніми підрахунками, кожного дня росіяни завдають Україні збитків на 4 мільярди доларів.

Я вважаю, що цілком природно, враховуючи величезні руйнування в Україні та величезні витрати на відновлення, з якими вона зіткнеться, ми будемо звертатися до Росії, щоб вона заплатила принаймні частину необхідних коштів,

– сказала міністерка фінансів США.

Вона також відповіла європейським чиновникам, які закликають арештувати 300 мільярдів доларів російського Центробанку, які зараз заморожені через санкції.

"США не можуть піти на такий нелегальний крок. Немає юридичних механізмів, які б дозволили піти на це", – додала Єллен.

Санкції проти Росії: останні новини

У ЄС немає повної згоди щодо заборони на купівлю російської нафти. Основним гальмуванням цього рішення займається Угорщина – вона вимагає від Європи компенсацію на суму від 15 мільярдів євро. В іншому випадку угорці заявили про неготовність йти на такий крок заради стримання агресора.

Європейський Союз почав підготовку до повної відмови від російського газу. Зараз йде планування заходів щодо стримання цін та полегшення шоку від відмови від дешевих російських енергоносіїв.

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