Це буде не менш болюче для Росії, – Зеркаль назвала альтернативу повному ембарго на газ

Деякі країни ЄС кажуть, що наразі вони не можуть швидко відмовитися від російського газу та нафти. Однак є й інші механізми, які будуть не менш болючими для Росії.

При цьому, їм не обов'язково повністю відмовлятись від енергоносіїв. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі сказала речниця міністра енергетики України Олена Зеркаль.

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За її словами, якщо справді буде повна відмова від російського газу, тоді регіони, так само як і Україна, можуть залишитися без достатньої кількості обсягів газу. Їх може не вистачити, щоб пройти наступний зимовий сезон.

Тому ми кажемо про те, що можемо розглянути інші механізми та інструменти, які будуть не менш болючими для росіян,

– наголосила Зеркаль.

Водночас вони дадуть можливість створити певний тиск для того, щоб демілітаризувати наші атомні станції та припинити фінансувати російської військової машини.

Інші варіанти тиснути на Росію, не відмовляючись від газу

Як зазначила речниця міненергетики, є декілька варіантів, зокрема:

мовиться про іранський варіант застосування санкцій, коли потік газу іде, а гроші залишаються на європейських рахунках;

при цьому, є й інший варіант, наприклад, введення додаткового податку на російські енергоносії.

Чому Німеччина не може відмовитись від нафти й газу

Щодо трубопровідного газу та нафти, їх справді постачають в Німеччину у великих обсягах. Німеччина залежна від них.

"Однак ми зараз не пропонуємо їм застосувати повне ембарго, тобто, відмовитись", – зазначила Зеркаль.

Насправді, додала вона, це фізично також буде важко зробити, тому що у Німеччині є регіони, які не можуть отримати газ іншим чином, ніж через хаб Баугратен. Постачання газу туди іде або українським маршрутом, або через Північні потоки.

Енергетичне ембарго проти Росії: ЄС розділився

Накладання ембарго на російську нафту, газ та вугілля залишається під питанням. Адже країни Євросоюзу розділилися у позиціях.

Спершу блокували заборону у Німеччині та Нідерландах, мовляв, через те, що ЄС залежить від російської нафти та газу, від яких немає змогли відключитися. Тому міністри закордонних справ країн-членів ЄС так і не дійшли згоди в ухваленні якогось рішення.

Утім вже 23 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц несподівано для всього світу закликав припинити імпорт російських вуглеводнів.

Країни Балтії ж заявили, що потрібно ухвалювати ще серйозніші санкції проти Росії, тому варто встановити ембарго.

Повне інтерв'ю з Оленою Зеркаль ви зможете подивитися на ютубі 24 каналу 31 березня о 12:00.

Прем'єра інтерв'ю з Оленою Зеркаль: дивіться на ютубі 31 березня