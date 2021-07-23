Це багато, – Милованов назвав суму щорічної шкоди для України через запуск "Північного потоку-2"

23 липня 2021 , 21:39
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Джерело:

"Дом"

Тимофій Милованов заявив, що після запуску "Північного потоку-2" щороку Україна може втрачати по 1,5 мільярда доларів. За його словами, це станеться у випадку зупинки транзиту російського блакитного палива по газотранспортній системі нашої держави.

Радник глави Офісу Президента зазначив, що "зараз у нас є контракт на кілька років із транзиту газу – до 2024 року".

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Питання в тому, що станеться після 2024 року. Адже 2024 – це не так далеко. І я згоден з міністром фінансів в оцінці – у нас будуть від цього втрати. 1,5 мільярда доларів – це немало,
– сказав він.

"Якщо порівняємо з ВВП України, валовим внутрішнім продуктом, – він близько там 150 – 180 мільярдів доларів, залежно від курсу валют, то 1,5 мільярди – це 1%. Це багато, – додав Тимофій Милованов.

Економіка зараз відновлюється, зростання ВВП буде 4,5% цього року. Тобто, здається, 1% — це не так багато, але це 20% зростання всієї економіки. І це відбуватиметься щороку,
– підсумував радник глави ОП.

Нагадаємо! США та Німеччина 21 липня досягли спільної позиції щодо "Північного потоку-2".
  • Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску трубопроводу.
  • Вікторія Нуланд зазначила, що договір про транзит газу дійсний лише до 2024 року.
  • Проте, за її словами, Берлін зобов'язався добиватись його продовження на 10 років.
Автор: Олег Васьків