Це багато, – Милованов назвав суму щорічної шкоди для України через запуск "Північного потоку-2"

Тимофій Милованов заявив, що після запуску "Північного потоку-2" щороку Україна може втрачати по 1,5 мільярда доларів. За його словами, це станеться у випадку зупинки транзиту російського блакитного палива по газотранспортній системі нашої держави.

Радник глави Офісу Президента зазначив, що "зараз у нас є контракт на кілька років із транзиту газу – до 2024 року".

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Питання в тому, що станеться після 2024 року. Адже 2024 – це не так далеко. І я згоден з міністром фінансів в оцінці – у нас будуть від цього втрати. 1,5 мільярда доларів – це немало,

– сказав він.

"Якщо порівняємо з ВВП України, валовим внутрішнім продуктом, – він близько там 150 – 180 мільярдів доларів, залежно від курсу валют, то 1,5 мільярди – це 1%. Це багато, – додав Тимофій Милованов.

Економіка зараз відновлюється, зростання ВВП буде 4,5% цього року. Тобто, здається, 1% — це не так багато, але це 20% зростання всієї економіки. І це відбуватиметься щороку,

– підсумував радник глави ОП.

Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску трубопроводу.

Вікторія Нуланд зазначила, що договір про транзит газу дійсний лише до 2024 року.

Проте, за її словами, Берлін зобов'язався добиватись його продовження на 10 років.