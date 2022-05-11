Прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Чи не головне питання у їх розмові – війна в Україні, яку розпочала Росія.

Варте уваги Війна в Україні невдовзі стане непередбачуваною та ескалаційною, – розвідка США

"Прем'єр-міністр і канцлер відзначили український народ за непохитну мужність перед обличчям російської агресії. Вони підтвердили свою рішучу підтримку президента України Володимира Зеленського та його уряду, а також зобов’язалися надавати постійну економічну, безпекову та гуманітарну підтримку України", – йдеться в заяві канадського уряду щодо цієї розмови.

Загрози через війну та санкції проти Росії

Окрім підтримки Україні, обидва політики обговорили й ризики, які несе ця війна. Серед них і глобальні наслідки війни, включаючи її вплив на енергетичну та продовольчу безпеку. Напередодні самі G7, який має відбутися в червні в Німеччині, обидва лідери погодилися підтримувати тісну взаємодію та координацію, щоб продовжити підтримку України та подальшої економічної ізоляції Росії.

Санкції проти Росії та допомога Україні

Обидві країни допомагають Україні у війні проти Росії. Якщо наша країна отримує від них економічну та гуманітарну допомогу, а тепер ще й військову, то росіянам дістаються лише санкції.

Однак свій поки останній пакет санкцій проти Росії (п'ятий за рахунком) Євросоюз оголосив ще 8 квітня. Після цього всі очікували, що ЄС піде далі і оголосить шостий пакет санкцій, який включатиме ембарго на постачання російської нафти. Але країнам-членам ЄС поки не вдалося досягнути консенсусу в цьому питанні. Перед тим головним "стопер" називали саме Німеччину, яка доволі сильно залежна від постачання російських енергоресурсів. Та країна змінює джерела постачання нафти та газу.

Однак тепер блокує ембарго на російську нафту в шостому пакеті санкцій Угорщина. Її економіка ще більш залежна від російських енергоресурсів. Офіційний Будапешт не надто піддається тому, щоб погодитися на санкції. Навіть в обмін на додаткову допомогу від ЄС.