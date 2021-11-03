Треба забезпечити рівні правила гри, – Сенниченко про олігархів у приватизації

В нещодавно ухваленому законі про статус олігархів прописано, що їм буде заборонено брати участь у приватизації. Водночас вони мають інтерес до цього процесу.

Треба для всіх створити однакові правила гри. Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив очільник Фонду державного майна Дмитро Сенниченко.

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За його словами, в законі про деолігархізацію закладена неможливість брати участь у великій приватизації. Але вже уряд України ухвалює рішення, що виставляти на приватизацію, а що – ні.

Треба забезпечити рівні правила гри,

– наголосив Сенниченко.

Він зауважив, що багато політиків вважали, що цей крок є символічним, відповідний закон є базовим.

Далі, після цього закону, створять певний реєстр. Думаю, що це у великій мірі символізм. З іншого боку, Україні дійсно треба швидше рухатись до питання конкуренції. Дмитро Сенниченко Глава Фонду державного майна

Повний випуск інтерв'ю із Дмитром Сенниченком: дивіться відео

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